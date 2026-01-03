Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" обнародовало графики на 4 января
В последний день недели отключения электроснабжения в Украине будут продолжаться. В воскресенье, 4 января, графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов страны.
Об этом накануне предупредило "Укрэнерго". В официальном Telegram-канале национальной энергетической компании украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – подчеркнула пресс-служба.
Заметим, что ситуация в энергосистеме, а соответственно и графики, могут меняться. Не исключены и аварийные ситуации, особенно если государство-агрессор осуществит новые обстрелы.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
Как ранее писал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь свое имущество, следует придерживаться правил: не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Важно помнить, что оставленные в розетках электроприборы потребляют электроэнергию даже тогда, когда кажутся выключенными. О том, какую технику стоит выключать каждый вечер, читайте в материале по ссылке.
