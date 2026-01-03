Свет будут выключать в большинстве областей: 'Укрэнерго' обнародовало графики на 4 января

В последний день недели отключения электроснабжения в Украине будут продолжаться. В воскресенье, 4 января, графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов страны.

Об этом накануне предупредило "Укрэнерго". В официальном Telegram-канале национальной энергетической компании украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – подчеркнула пресс-служба.

Заметим, что ситуация в энергосистеме, а соответственно и графики, могут меняться. Не исключены и аварийные ситуации, особенно если государство-агрессор осуществит новые обстрелы.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь свое имущество, следует придерживаться правил: не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Важно помнить, что оставленные в розетках электроприборы потребляют электроэнергию даже тогда, когда кажутся выключенными. О том, какую технику стоит выключать каждый вечер, читайте в материале по ссылке.

