Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что еще хотят включить

В зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения в Украине, в обязательном порядке начнут устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Расходы на установку включат в тариф на транспортировку тепловой энергии, но это пока не означает, что суммы в платежках за коммуналку вырастут, хотя об общем изменении тарифа украинцев уже предупредили.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, правительство уже поддержало соответствующий законопроект. Это станет частью модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности.

Что такое индивидуальный тепловой пункт

ИТП – это компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения здания. Такие устройства имеют несколько преимуществ:

обеспечивают стабильность подачи отопления и горячей воды в доме;

позволят гибко регулировать потребление тепловой энергии;

дают возможность жильцам сэкономить на платежках.

Что значит одобренный Кабмином законопроект

Законопроект сделает индивидуальные тепловые пункты ключевым элементом модернизации систем централизованного отопления – они будут обязательными для всех зданий, подключенных к централизованному отоплению, а обслуживать их будут теплотранспортирующие организации. Это позволит снизить потери, оптимизировать потребление и повысить качество услуг для населения. Также в рамках законопроекта в Украине:

усовершенствуют порядок формирования тарифов, чтобы расходы на установку ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии;

разработают порядок установки и обслуживания ИТП, типовой договор для потребителей, правила определения технической возможности их установки и подготовки объектов к отопительному сезону.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во втором квартале 2025 года украинцы задолжали более 100 млрд гривен за коммунальные услуги. Больше всего денег население должно за отопление и горячую воду, а также за газ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!