Суммы в платежках изменятся: как рассчитать новую плату за доставку газа в Украине

В Украине в 2024 году изменятся суммы в платежках за доставку (распределение) газа. Дело в том, что основой для начисления платы за доставку газа в 2024 году являются объемы потребления голубого топлива в предыдущего газовый год, то есть с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го.

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"Если фактическое потребление за этот период меньше, чем за предыдущий период, то с 2024 года уменьшится и сумма в платежке за доставку газа. И наоборот – если объем потребления вырос, вырастут цифры и в платежке", – объяснили специалисты "ГазПравды".

При этом рассчитать плату за доставку газа каждый потребитель может самостоятельно. Чтобы узнать точную сумму платы за распределение в новом году, нужно:

1. Взять общий объем потребления газа за прошлый газовый год и умножить на определенный для вашего региона тариф. Тарифы можно найти на сайте облгаза, который обслуживает потребителей в конкретном регионе. Также можно посмотреть суммы на инфографике:

2. Полученный результат разделить на 12, то есть количество месяцев. Так можно узнать свой ежемесячный платеж за доставку газа в 2024 году. К примеру, если в предыдущий газовый год семья потребила 120 кубических метров природного газа, то в этом году ежемесячно нужно платить за доставку 10 кубических метров.

Доставка газа: сколько платить при отсутствии потребления

Если потребления нет, сумму за доставку газа считают по действующим минимальным размерам годовой заказанной мощности. Это:

39 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

126 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 куб. м – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Как сообщал OBOZ.UA, абоненты "Нафтогаза" могут получать от компании скидку в 1% – и таким образом экономить на оплате счета за газ. Для этого нужно вовремя платить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца. Т. е. в текущем месяце – до 15 января.

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