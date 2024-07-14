Субсидия на аренду жилья: стало известно, каким образом можно получить средства

В Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если расходы семьи на аренду превышают 30% совокупных доходов домохозяйства. Подать заявку на субсидию можно будет онлайн через электронный кабинет Пенсионного фонда после утверждения этой субсидии правительством.

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Об этом рассказала первый заместитель Министра социальной политики Дарья Марчак в комментарии СМИ. Эта инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, однако не все смогут претендовать на эту помощь.

Субсидия на аренду жилья будет назначаться семьям, расходы на аренду которых превышают 30% совокупных доходов домохозяйства. Как отметила Дарья Марчак, Министерство социальной политики ориентируется на опыт предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). При этом будут учитываться региональные отличия в стоимости аренды жилья.

Как подать заявку

Подать заявку на субсидию можно онлайн через электронный кабинет Пенсионного фонда. Это станет возможным после утверждения новой субсидии правительством. Благодаря обмену данными между государственными органами, Пенсионный фонд сможет самостоятельно выполнять большую часть работы по назначению субсидий, без необходимости требовать от граждан.

"Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно, без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления груды справок. И мы, как Министерство социальной политики, в свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента", – отметила Марчак.

В настоящее время в Украине уже функционирует программа поддержки проживания для ВПЛ, которая охватывает 1,1 миллиона украинцев. Однако, по словам представителей Минсоцполитики, этот механизм недостаточен для успешной интеграции ВПЛ в новые общины. Поэтому внедрение новой субсидии в аренду жилья должно стать важным шагом в поддержке перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо выбрать одну из выплат. Если человек получает субсидию и хочет перейти на льготу, он должен подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), и льгота будет начислена с месяца подачи заявления.

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