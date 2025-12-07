Субсидии в Украине хотят контролировать жестче: кому могут отказать в помощи

Субсидии в Украине теперь проверяют значительно жестче, отказ могут дать даже из-за мелкой ошибки в декларации, крупных покупок, переводов из-за границы или остатков средств на счетах. Отдельным основанием для отмены выплат остается долг за коммуналку более 680 гривен, который не погашен более трех месяцев.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Там отмечают, что система получила доступ к значительно большему количествугосударственных и финансовых реестров, поэтому скрыть реальные доходы или расходы становится почти невозможно.

Ранее для потери субсидии нужно было иметь серьезные нарушения или сознательно скрывать доходы. Теперь ситуация изменилась, основанием для прекращения выплат может стать любое несоответствие между задекларированной информацией и фактическими данными. Речь идет, в частности, о:

доходах, которые не были указаны в декларации, даже если это единовременные выплаты;

технических или арифметических ошибках в заявлениях;

расходы, которые не соответствуют задекларированному уровню доходов — например покупка дорогой бытовой техники, мебели или авто.

Пенсионный фонд теперь видит гораздо более полную финансовую картину каждого заявителя, а это значит, что даже мелкие переводы или покупки могут повлиять на решение о субсидии. По данным органов соцзащиты, даже люди, которые реально нуждаются в помощи, часто теряют ее из-за формальных оснований. Вот основные причины отказов:

ошибки в декларации – одна лишняя цифра, пропуск в графе или неправильно указанный источник дохода теперь приравнивается к представлению недостоверных данных;

статус ФЛП – даже если предприниматель фактически не ведет деятельность, система все равно расценивает его, как потенциально платежеспособного гражданина;

переводы из-за границы – финансовая помощь от родственников автоматически засчитывается в доходы семьи, даже если эти средства предназначены на лечение или разовые расходы;

крупные покупки – любая покупка на сумму от 100 000 гривен вызывает автоматическую проверку, которая часто завершается отменой субсидии.

дополнительная недвижимость или автомобиль – даже если квартира не сдается в аренду, а автомобиль старый, имущество все равно считают признаком финансового достатка;

значительные суммы на банковских счетах – наличие депозитов или больших остатков средств трактуют как возможность самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Отдельное жесткое условие касается задолженности. Если долг за коммунальные услуги превышает 680 гривен и не погашается в течение трех месяцев, субсидию автоматически прекращают. Возобновить выплаты можно только после полного погашения задолженности или после заключения договора о реструктуризации долга.

С 2025 года действует еще одно важное ограничение, домохозяйства , которые получают помощь на твердое топливо от международных доноров, больше не могут одновременно оформлять субсидию на отопление. Придется выбирать только один формат поддержки.

