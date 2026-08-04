Солнечную панель для лифта проверили на реальном опыте: на сколько часов хватает во время отключений

Установка солнечной электростанции в многоэтажном доме может обеспечить работу лифта даже во время длительных отключений электроэнергии. На практике один из киевских многоэтажных домов доказал, что запаса энергии хватает примерно на полтора суток работы лифта, а также на освещение мест общего пользования.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Специалисты компании Solar Ggroup привели в качестве примера уже реализованный проект ОСМД в Киеве.

По словам экспертов, на крыше дома установили 14-15 солнечных панелей вместе с гибридной системой и аккумуляторами. Такое решение позволило обеспечить резервное питание лифта во время блэкаутов без использования дизельного генератора.

"В среднем запаса энергии хватает примерно на полтора суток работы лифта. При этом система обеспечивает питание и других важных потребителей – освещения мест общего пользования и вспомогательного оборудования", – отметили специалисты.

Помимо резервного питания, установка солнечной электростанции позволяет существенно сократить потребление электроэнергии из сети. По оценкам специалистов, такой комплекс производит около 6 МВт*ч электроэнергии в год, а ежемесячная экономия может достигать примерно 900 кВт*ч.

Эксперты отмечают, что подобные решения прежде всего рассчитаны не на обеспечение электроэнергией всех квартир, а на поддержание работы критической инфраструктуры дома. Речь идет о лифтах, насосах водоснабжения, освещении подъездов, системах видеонаблюдения и другом оборудовании, от которого зависят комфорт и безопасность жильцов. Именно такой подход все чаще используют украинские ОСМД, которые стремятся подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Специалисты добавляют, что продолжительность автономной работы всегда зависит от количества подключенного оборудования, емкости аккумуляторов и погодных условий. Если солнечные панели продолжают вырабатывать электроэнергию днем, аккумуляторы частично подзаряжаются, что позволяет продлить автономную работу системы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые устанавливают персональные солнечные панели, необходимо выполнять "правило 20%". Речь идет о предусмотрении дополнительной мощности системы в размере примерно одной пятой от среднего уровня потребления.

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