Следующие дни будут тяжелыми: "Укрэнерго" предупредило украинцев о проблемах со светом

В ближайшие дни в Украине усилится жара, а потому вырастет потребление электроэнергии. Это приведет к трудностям с балансированием энергосистемы, особенно в вечерние часы. Поэтому украинцев просят вернуться к экономии.

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Об этом предупредили в "Укрэнерго". Потребление тока уже выросло, отмечают в компании. Оно увеличивалось на протяжении всей недели вместе с повышением температуры воздуха.

"Самым высоким за 4 рабочих дня оно было вчера, в четверг. Жара в ближайшие дни усилится. Поэтому очень важно экономно использовать электроэнергию. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему и дать время энергоблокам завершить необходимые ремонты", – рассказали энергетики.

Так, пик потребления в четверг пришелся на 21:30. Для энергосистемы это мощность нескольких тепловых энергоблоков, дополнительно включаемых.

"Это самые трудные для энергосистемы часы, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена", – указали в компании. Там призвали украинцев:

охлаждать помещение до температуры не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;

выключать свет при выходе из помещения.

Из-за сложившейся ситуации Украина уже нарастила импорт тока из стран Европы. Так, 4 августа осуществлялся импорт электроэнергии из Словакии с 3:00 до 11:00. В вечерние часы максимального потребления с 15:00 до 23:00 планируется закупить у Словакии до 344 МВт. Также есть импорт из Молдовы – с 8:00 до 11:00 и 18:00 до 24:00 до 10 МВт. Экспорт отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, после июньского роста тарифов украинцы задумываются над сокращением потребления в первую очередь для того, чтобы уменьшить суммы в платежках. Однако уже в ближайшие месяцы от сокращения объемов потребления будет зависеть сама стабильная работа энергосети.

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