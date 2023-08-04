Украинцы уже сейчас могут платить за свет в два раза меньше: что нужно сделать и будут ли отключения

В Украине вскоре вопрос экономии электроэнергии снова станет актуальным. После июньского роста тарифов над сокращением потребления украинцы задумываются в первую очередь для того, чтобы уменьшить суммы в платежках. Однако уже в ближайшие месяцы от сокращения объемов потребления будет зависеть стабильная работа энергосети.

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Уменьшить расход электроэнергии нужно как минимум в пиковые часы (с 19:00 до 22:00 часов зимой и с 16:00 до 23:00 летом). До конца лета у каждого украинца есть возможность подготовиться к будущему отопительному сезону. Генераторы, станции, батареи, пауэрбанки, энергоэффективные лампы, фонари – все это нужно приготовить к грядущей зиме. Кроме того, также эксперты советуют установить двухзонные счетчики – с их помощью перераспределять потребления с пиковых часов может быть выгодно.

О том, как в два раза платить за ток и за счет чего можно экономить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько позволит экономить двухзонный счетчик и как его установить

Двухзонный счетчик выгодно использовать даже при относительно небольшом месячном потреблении тока, рассказывают OBOZREVATEL в ДТЭК. Чем больше электроэнергии вы потребляете, тем быстрее окупиться установка нового прибора учета.

"Независимо от объемов потребления электроэнергии, установив двухзонный счетчик экономия, вопрос только в ее размере. Если потребление электроэнергии в месяц составляет до 200 кВт*час, то экономия не будет такой выразительной, если потребление, например, составляло более 700 кВт*час и выше, но все равно затраты на уплату за потребленную электроэнергию будут уменьшаться", – поясняют в компании.

Стоимость двухзонного счетчика составляет около 3500 грн. Предположим, что он позволит сократить расходы на ток на 30%, в таком случае двухзонный счетчик окупиться:

200 кВт*час в месяц – 22 месяца;

300 кВт*час в месяц – 14,7 месяца;

400 кВт*час в месяц – 11 месяцев;

500 кВт*час в месяц – 8,8 месяца;

600 кВт*час в месяц – 7,3 месяца;

700 кВт*час в месяц – 6,3 месяца.

Период окупаемости может сократиться, если потреблять по "ночному" тарифу больше тока, либо после подорожания электроэнергии. Двухзонный счетчик в период с 23 вечера до 7 утра позволяет платить по тарифу, который на 50% ниже действующего – 1,23 грн за каждый кВт*час. С 7 утра до 23 вечера действует обычный тариф в 2,64 грн за кВт*час.

"В любом случае, решение о важности экономии каждый потребитель принимает для себя индивидуально. А эксперты по энергоэффективности только предоставляют информацию, чтобы у потребителей было понимание, как достичь экономии", – отмечают в ДТЭК.

Ежемесячная экономика на двухзонных счетчиках составит от 150 до более 1000 грн, зависимо от того, сколько тока в месяц вы используете. Например, при потреблении 400 кВт*час в месяц и при условии, что 60% всего тока вы используете в период с 23 вечера до 7 утра, ежемесячно вы можете экономить 288 грн.

Купить двухзонный счетчик можно у поставщика электроэнергии, либо самостоятельно в специализированных магазинах. К примеру, заказать счетчик можно и в магазине Yasno, там цена стартует от 3499 грн. Набор отправляют почтовым оператором.

Количество украинцев, которые приобрели двухзонные счетчики и перейдут на двухзонный тариф, увеличивается с каждым месяцем. К примеру, в Киеве – только в июле двухзонные приборы учета установили 1035 клиентов.

Украинцам нужно учиться правильно использовать ток

"Экономия – не значит отказ, это значит привыкнуть рационально использовать электроэнергию. Украинцы – это одна из наиболее генератороснащенных наций, теперь мы должны стать одной из самых энергосберегающих", – говорит глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В отопительный сезон, вероятно, в Украину вернутся отключения электроэнергии. Точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, нельзя. Вероятно, Россия возобновит ракетные атаки, при этом восстановить энергетическую систему за такой короткий период времени невозможно. В этом году запас мощности системы меньший, чем по состоянию на начало прошлого отопительного сезона.

Правда, у энергетиков уже есть опыт в преодолении последствий ракетных атак. Риски пытаются максимально минимизировать. Однако украинцы должны уже сейчас позаботиться о том, чтобы зимой не остаться без доступа к теплу, связи и т.д. Как минимум нужно подготовить:

генераторы;

альтернативные элементы питания – зарядные станции, павербанки и пр.

Не менее важно экономно использовать электричество. Особенно в вечерние часы – когда потребление растет. В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности также озвучили свои советы по сокращению объемов потребления. Самый просто шаг – заменить все лампы на энергоэффективные.

Допустим, в течение дня вы 5 часов используете 5 лампочек мощностью 100 Вт. На замену пяти ламп придется потратить всего 135 грн. Однако ежемесячная экономия будет на уровне 110 грн. То есть экономия начнется уже со второго месяца. Если такому примеру последует миллион украинцев, то общее снижение потребления позволит как минимум частично компенсировать сокращение генерации. Как рассказывает глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин, это самый простой и дешевый способ сократить потребление, не меняя своих привычек.

Грядущая зима, как и предыдущая, для украинцев будет крайне сложной. Готовиться к этому нужно уже сейчас. И в отличие от прошлого года, каждый украинец может учиться на своем собственном опыте.