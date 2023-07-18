Сколько нужно будет платить за свет в отопительный сезон: министр рассказал, чего ожидать украинцам

Текущий тариф на электроэнергию в Украине не планируют менять как минимум до окончания отопительного сезона. Таким образом, по крайней мере до марта 2024 года украинцы будут платить за каждый кВт*ч 2,64 грн при любом потреблении.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал он.

В то же время министр подчеркнул: даже этот – уже повышенный – тариф не решает всех накопившихся вопросов. Дело в том, что новые расценки:

все равно льготные, ведь "рыночная цена или реальная цена как минимум в 2 раза больше";

"государство дотирует этот тариф и будет его дотировать".

Тем не менее, признал министр, повышение тарифа на электроэнергию для населения было вынужденным. "Мы исходили из того, что все расчеты показывали, что система, мы не сможем восстановиться максимально до следующей зимы и провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

Как сэкономить на электричестве

Впрочем, несмотря на рост тарифа, лишних трат при потреблении света можно избежать. В частности, с помощью двухзонного и трехзонного тарифов. Так:

двухтарифный счетчик работает по принципу "день – ночь", т. е. электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – на 792 грн.

Если половина потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Таким образом только за один месяц можно сэкономить более 260 грн.

Трехтарифный позволяет платить меньше не в пиковые часы потребления, но больше – в пиковые.

В частности, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 цена тока умножается на 1,5. С 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 действует стандартный тариф. С 23:00 до 7:00 тариф умножается на 0,4.

Трехтарифный учет лучше всего подойдет тем, кто живет не в стандартном графике дня. То есть практически не пользуется электроприборами в традиционные пиковые часы перед работой и после нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год – с июня 2022 года по июнь 2023-го – в Украине значительно подорожала электроэнергия. Тариф увеличился сразу на 69,7%. Также выросли в цене и другие услуги ЖКХ – в целом на 15,2%.

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