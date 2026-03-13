Сколько электроэнергии Украина импортирует в день: Шмыгаль назвал размер дефицита

Импортируемая электроэнергия составляет до 12% от суточного потребления Украины. Дефицит в пиковые часы составляет около 1 ГВт. После зимних атак на украинскую энергетику уже частично удалось восстановить 3,5 ГВт генерации и еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что в части областей отключения электричества не применяются.

Хотя "Укрэнерго" сообщает: во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности для промышленности, а с 17:00 до 22:00 – почасовых отключений для всех категорий потребителей. Причиной являются последствия предыдущих массированных российских атак.

Шмыгаль отметил: при подготовке к следующей зиме энергетики будут максимально восстанавливать уничтоженные россиянами мощности генерации. Также украинские энергетики работают над получением списанного оборудования в европейских странах.

Следовательно, уже удалось частично восстановить 3,5 ГВт генерации, еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая. Шмыгаль также отметил, что Украина продолжает развивать распределенную генерацию.

Какие задачи стоят перед Украиной

Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что с начала отопительного сезона в результате ударов РФ было повреждено более 9 ГВт генерации и десятки объектов распределения электроэнергии. Он отметил, что перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере.

Обеспечить высокий уровень запасов топлива. Из-за войны в Иране может произойти мировой топливный кризис. Главные приоритеты: Силы обороны, посевная, бизнес и розничная торговля . По его данным за март Украина импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа а в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.

Восстановление энергетических объектов. Сейчас уже удалось восстановить 3,5 ГВт генерационных мощностей. Планируется восстановить еще около 4 ГВт. Кроме того, за время полномасштабной войны было введено в эксплуатацию 1,5 ГВт распределенной генерации.

Сейчас уже удалось восстановить 3,5 ГВт генерационных мощностей. Планируется восстановить еще около 4 ГВт. Кроме того, за время полномасштабной войны было введено в эксплуатацию 1,5 ГВт распределенной генерации. Улучшение безопасности энергообъектов. Шмыгаль написал, что сейчас в Украине есть успешный экспериментальный проект привлечения предприятий критической инфраструктуры к системе ПВО . Также в планах построение укрытий для энергообъектов.

Шмыгаль написал, что сейчас в Украине есть . Также в планах построение укрытий для энергообъектов. Накопить 13 млрд кубометров газа в хранилищах . По информации Шмыгаля на конец этого отопительного сезона в хранилищах будет 9,5 млрд кубометров газа.

. По информации Шмыгаля на конец этого отопительного сезона в хранилищах будет 9,5 млрд кубометров газа. Увеличить пропускную способность импорта электроэнергии из Европы до 3,5 ГВт. Кроме того на этот год планируется привлечь 5 млрд евро от международных партнеров. Также Украина предложила новый формат координации – "энергетический Рамштайн" и на следующей неделе состоится очередное заседание в Брюсселе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Денис Шмыгаль и Юлия Свириденко представили президенту Украины и руководству Верховной Рады отчет о работе и назвали ключевые цифры, касающиеся прошлой зимы.

