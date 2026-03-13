Сколько электроэнергии Украина импортирует в день: Шмыгаль назвал размер дефицита
Импортируемая электроэнергия составляет до 12% от суточного потребления Украины. Дефицит в пиковые часы составляет около 1 ГВт. После зимних атак на украинскую энергетику уже частично удалось восстановить 3,5 ГВт генерации и еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая.
Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что в части областей отключения электричества не применяются.
Хотя "Укрэнерго" сообщает: во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 прогнозируется применение графиков ограничения мощности для промышленности, а с 17:00 до 22:00 – почасовых отключений для всех категорий потребителей. Причиной являются последствия предыдущих массированных российских атак.
Шмыгаль отметил: при подготовке к следующей зиме энергетики будут максимально восстанавливать уничтоженные россиянами мощности генерации. Также украинские энергетики работают над получением списанного оборудования в европейских странах.
Следовательно, уже удалось частично восстановить 3,5 ГВт генерации, еще более 2 ГВт можно восстановить до конца мая. Шмыгаль также отметил, что Украина продолжает развивать распределенную генерацию.
Какие задачи стоят перед Украиной
Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что с начала отопительного сезона в результате ударов РФ было повреждено более 9 ГВт генерации и десятки объектов распределения электроэнергии. Он отметил, что перед страной стоит шесть ключевых вызовов в энергетической сфере.
- Обеспечить высокий уровень запасов топлива. Из-за войны в Иране может произойти мировой топливный кризис. Главные приоритеты: Силы обороны, посевная, бизнес и розничная торговля. По его данным за март Украина импортировала почти 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа а в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.
- Улучшение ситуации в энергосистеме.
- Восстановление энергетических объектов. Сейчас уже удалось восстановить 3,5 ГВт генерационных мощностей. Планируется восстановить еще около 4 ГВт. Кроме того, за время полномасштабной войны было введено в эксплуатацию 1,5 ГВт распределенной генерации.
- Улучшение безопасности энергообъектов. Шмыгаль написал, что сейчас в Украине есть успешный экспериментальный проект привлечения предприятий критической инфраструктуры к системе ПВО. Также в планах построение укрытий для энергообъектов.
- Накопить 13 млрд кубометров газа в хранилищах. По информации Шмыгаля на конец этого отопительного сезона в хранилищах будет 9,5 млрд кубометров газа.
- Увеличить пропускную способность импорта электроэнергии из Европы до 3,5 ГВт. Кроме того на этот год планируется привлечь 5 млрд евро от международных партнеров. Также Украина предложила новый формат координации – "энергетический Рамштайн" и на следующей неделе состоится очередное заседание в Брюсселе.
