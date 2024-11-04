Сколько часов в день украинцы будут без света: эксперты озвучили прогнозы на зиму

Этой зимой Киев может остаться без света до 20 часов в сутки. Стабильность электроснабжения зависит от сохранения атомных станций, обеспечивающих более половины энергии страны.

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Об этом рассказал Politico директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Все аспекты ситуации указывают на необходимость подготовки к худшим сценариям и поиск альтернативных способов обогрева и освещения.

По состоянию на осень 2024 года украинская энергетическая система понесла значительные убытки. Российские атаки привели к разрушению многих объектов энергетической инфраструктуры, включая электростанции и линии электропередач. Харченко заявил, что в случае массированных обстрелов и разрушения атомных электростанций украинцы могут оставаться без электричества до 20 часов, особенно в периоды сильного холода.

Харченко пояснил, что украинские атомные станции, генерирующие сейчас до 60% электроэнергии страны, находятся под постоянной угрозой обстрелов. Если температура упадет ниже -10°С, ситуация может оказаться критической: снижение температуры увеличивает потребность в электроэнергии, а разрушение АЭС лишит страну главного источника стабильной генерации. По словам Харченко, если вывести из строя атомные станции, то украинцы смогут пользоваться электричеством всего четыре часа в сутки.

Учитывая сложные условия прохождения отопительного сезона, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований (НИСИ) Геннадий Рябцев отметил, что "наиболее реалистичный сценарий" для украинцев - это отключение света на 8-14 часов в сутки. По словам эксперта, подготовка к тяжелейшей зиме продолжается, а украинцы должны быть готовы к значительным перебоям в поставках электроэнергии.

"Укрэнерго" активно готовится к нескольким вариантам развития событий, один из которых – массированные обстрелы объектов генерации. К сожалению, потери в генерации и энергоснабжении могут быть еще больше, что потребует привлечения альтернативных источников энергии. Эксперты отмечают, что в случае дальнейшего повреждения инфраструктуры население крупных городов, особенно Киева, может оставаться без электричества и обогрева в течение длительного времени.

Украина в значительной степени зависит от атомной энергетики: реакторы производят более половины электроэнергии страны. Из-за этой зависимости они являются приоритетной целью для обстрелов. Атаки на атомные электростанции представляют не только угрозу энергетической стабильности, но и несут серьезные риски для здоровья людей и экологии. Потенциальное повреждение радиационных объектов может привести к катастрофическим последствиям, ведь это повлияет не только на электроснабжение, но и безопасность населения.

Энергетики и эксперты предупреждают, что страна должна быть готова к худшему сценарию, ведь даже одна серия попаданий в большие атомные объекты способна повлечь за собой серьезный энергетический коллапс. По словам Рябцева, граждане должны подготовиться к длительным отключениям света, поскольку трудно предположить, как быстро можно будет возобновить электроснабжение в случае значительных повреждений.

В связи с вероятными отключениями электроэнергии власти Украины рекомендуют гражданам заблаговременно подготовиться к зимнему сезону, приобретя необходимые средства для освещения, обогрева и запасов воды. Среди ключевых советов:

закупка резервных источников питания , в том числе аккумуляторов и портативных зарядных станций, которые смогут обеспечить энергоснабжение для небольших устройств;

, в том числе аккумуляторов и портативных зарядных станций, которые смогут обеспечить энергоснабжение для небольших устройств; ивердотопливные и газовые обогреватели для альтернативного обогрева помещений;

для альтернативного обогрева помещений; запас пищи и воды, чтобы обеспечить себя на случай перебоев в поставках тепла или электричества.

Власти также продолжают работать над модернизацией и укреплением энергетической инфраструктуры. Основная задача – увеличить защиту ключевых объектов, в частности электростанций и линий передач, уже пострадавших от обстрелов. Укрэнерго и другие энергетические компании прилагают усилия для создания резервных мощностей и оптимизации работы в чрезвычайных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на сегодняшний день оснований для введения графиков почасовых отключений нет, хотя снижение температуры в начале недели может привести к росту потребления электроэнергии. Решение об отключении будет принимать НЭК "Укрэнерго" на основе фактической ситуации в энергосистеме.

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