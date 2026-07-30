Ситуация в энергосистеме Украины может резко ухудшиться: графики могут вернуться уже на следующей неделе

В связи с прогнозами синоптиков об аномальной жаре, которую ожидают в Украине уже с 3 августа, "Укрэнерго" может вновь ввести графики ограничений в энергосистеме. Пока речь идет об ограничении мощности для коммерческих потребителей и промышленных предприятий, а не для населения.

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Об этом сообщил вице-премьер – министр энергетики Дени Шмыгаль. Он объяснил это рядом обстоятельств:

из-за экстремальных погодных условий расчетное потребление электроэнергии в Украине может вырасти на 1 ГВт;

плановые ремонты на объектах генерации.

Что планируют делать власти

Остальные профильные структуры – в частности, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нафтогаз" и НКРЭКП — уже разработали план по компенсации дефицита и предотвращению массовых отключений. Среди прочего предлагаются такие меры:

скорректировать графики плановых работ на энергоблоках , в частности на АЭС;

, в частности на АЭС; задействовать все доступные внутренние мощности , прежде всего дополнительную газовую и тепловую генерацию;

, прежде всего дополнительную газовую и тепловую генерацию; подготовить решение о наращивании импорта электроэнергии из ЕС;

стимулировать бизнес к закупке импортируемой электроэнергии для собственных нужд.

"Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время "Укрэнерго" готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – подчеркнул Шмыгаль.

Внести свой вклад в стабильную работу энергосистемы может каждый гражданин. Для этого министр призвал население разумно и экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы – то есть с 16 до 23 часов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о предупреждении директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко о том, что в самые жаркие дни лета, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему. По прогнозам, возможны отключения продолжительностью от 2 до 4 часов. Такие отключения могут продолжаться всё лето, однако будут применяться только в отдельные пиковые дни, а не на постоянной основе.

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