Украинцев предупредили об аварийных отключениях света: сколько часов могут длиться ограничения

В самые жаркие дни лета, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему. По прогнозам, возможны отключения продолжительностью от 2 до 4 часов, однако они будут применяться только в отдельные пиковые дни, а не на постоянной основе.

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Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "Киев24". По его словам, из-за экстремально высоких температур существенно растет потребление электроэнергии, в то время как украинская энергосистема продолжает работать в условиях значительных повреждений инфраструктуры.

Почему жара может привести к отключениям

В жаркую погоду украинцы значительно активнее используют кондиционеры, вентиляторы и другие электроприборы, чторезко увеличивает нагрузку на сеть. В то же время энергосистема страны остается уязвимой из-за последствий российских атак. Значительная часть оборудования была повреждена, а отдельные объекты работают практически на пределе своих возможностей.

По словам Омельченко, особенно уязвимыми остаются высоковольтные линии электропередач и трансформаторное оборудование. При сильной нагрузке они могут перегружаться, что может привести к аварийным отключениям электроэнергии.

Эксперт напомнил, что подобные ситуации уже возникали. В частности, на прошлой неделе аварийные отключения были зафиксированы в Киеве, когда оборудование не выдерживало нагрузки. Именно поэтому в периоды пикового потребления электроэнергии энергетики могут быть вынуждены оперативно применять аварийные ограничения для предотвращения более масштабных сбоев в работе энергосистемы.

Как долго могут длиться отключения

По словам Омельченко, если лето будет особенно жарким, то в отдельные дни могут вводиться графики почасовых отключений. Речь идет об ограничениях продолжительностью от двух до четырех часов, что примерно соответствует половине или одной полной очереди отключений.

В то же время эксперт подчеркнул, что такой сценарий не означает возврата к ежедневным графикам. Ограничения возможны только в самые жаркие дни, когда потребление электроэнергии будет достигать пиковых значений.

Одним из факторов, который мог бы снизить нагрузку на украинскую энергосистему, Омельченко назвал более полное использование возможностей импорта электроэнергии. По его словам, в настоящее время Украина использует не весь доступный потенциал импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европа переживает уже третью волну жары 2026 года, а температура в отдельных странах может достичь +43 °C. Из-за массового использования кондиционеров резко растет потребление электроэнергии, что повышает риски аварий и локальных отключений электроэнергии, особенно в странах Средиземноморья.

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