Ситуация в энергосистеме будет гораздо сложнее: в "Укрэнерго" сказали, когда ждать улучшения

В Украине ситуация с нехваткой электроэнергии в следующие несколько недель обострится. Отключений будет больше, в основном – с 11:00 до 23:00.

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Об этом в эфире "Суспільного" в воскресенье, 16 июня, сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, уже в понедельник, 17-го числа, будут ограничения подачи электричества. Так будет продолжаться, ориентировочно, до конца июля.

Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

"Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными", – отметил Кудрицкий.

В "Укрэнерго" надеются, что их коллеги с облэнерго не будут превышать лимиты – тогда будет хватать только плановых отключений и удастся избежать аварийных.

"Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, традиционно проводимых летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление", – добавил Кудрицкий.

Напомним: 16 июня в НЭК "Укрэнерго" заявили, что 17-го числа графики стабилизационных отключений в нашей стране (и бытовых, и промышленных потребителей) планируют применять с 8:00 до 24:00.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине обновят перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию. Для этого Государственная инспекция энергетического надзора начала инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, результат которой и определит список объектов, в которых не будут отключать свет.

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