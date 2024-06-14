Свет никогда не будут отключать: список объектов, не подлежащих обесточиванию, изменят

В Украине обновят перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию. Для этого Государственная инспекция энергетического надзора (Госэнергонадзор) проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, результат которой и определит список объектов, в которых никогда не будут отключать свет.

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Об этом сообщили в самом Госэнергонадзоре. Там отметили:

задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты;

при этом потребителей, которые могут быть подпадать под графики почасовых отключений, присоединить к другим линиям.

"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в список критически важных объектов", – говорится в сообщении.

Света не будет по 18-19 часов в сутки

В то же время, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего всего на 5-6 часов в сутки. Впрочем, это всего-лишь пока прогноз и в зависимости от обстоятельств, это время может измениться.

"Шесть-пять часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим (разрушенных и поврежденных энергообъектов. – Ред.). Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", – сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время, подчеркнул энергетик, отключения будут зависеть, в частности, от температуры. Так:

если будет в среднем -15 градусов и ниже, это отрицательно повлияет на энергетику – потому что чем ниже температура, тем больше люди включают обогревателей;

если будет, к примеру, +10 градусов – проблем будет меньше.

В целом же, констатировал он, зимний прогноз базируется на 2-х факторах. Это:

способность Украины увеличить физическую возможность импорта электроэнергии;

ремонты энергообъектов.

"Все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. ... Мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", – констатировал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, для подготовки же к длительному блэкауту следует запастись едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления.

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