Графики отключения света на 17 июня: где и когда может не быть электроэнергии

В понедельник, 17 июня, в Украину возвращаются отключение света. Эти ограничения будут относиться как к бытовым, так и к промышленным потребителям.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Графики стабилизационных отключений планируют применять с 8:00 до 24:00.

При этом с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

В "Укрэнерго" также добавили, что в понедельник, 17 июня, лимиты потребления, при превышении которых могут применять стабилизационные отключения, связанные с ростом потребления электроэнергии в начале недели.

Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность, будет работать бесперебойно.

Напомним, что режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ближайшие месяцы в энергосистеме Украины ожидается дополнительный дефицит электроэнергии. Это связано с планируемым ремонтом очередного энергоблока

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