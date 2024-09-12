Ситуация со светом может измениться в любой момент: в "Укрэнерго" дали прогноз по отключениям на 23 сентября

В Украине завтра, 13 сентября, не ожидается применения ограничений на потребление электроэнергии. Однако, чтобы графики отключений света не ввели, энергетики просят бережливо потреблять ток. Кроме того, ситуация может измениться, ведь, к примеру, днем 12 сентября в 17 регионах ввели графики отключений, хотя изначально их не планировалось.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "13 сентября отключения не прогнозируются. Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться. Пожалуйста, не пользуйтесь мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 – 10:00 и 16:00 – 22:00", – говорится в сообщении.

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