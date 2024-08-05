Ситуация с отключениями света может измениться в любой момент: чего ждать 5 августа и в ближайшие месяцы

В Украине на 5 августа графики отключений света применять не планируют, однако расслабляться населению рано. Чтобы ситуация не ухудшилась, украинцам следует экономить электроэнергию и переносить пользование мощными электроприборами на дневные часы. Также важно понимать, что в зимний период отключения электроэнергии не удастся избежать.

Видео дня

В целом, как отмечал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в ближайшие месяцы энергосистема Украины может работать без значительных ограничений при условии, что не будет резких изменений температуры и новых обстрелов. Однако зимой ограничения все же будут из-за значительных повреждений инфраструктуры.

Харченко пояснил, что работа над энергоблоками, которые повреждены и могут быть возвращены к работе, продолжается. Причем эта работа проводится скорее европейских нормативов. Однако, даже если будет сделано все возможное, уровень повреждений не позволяет гарантировать зиму без ограничений.

Закончились ли проблемы со светом?

В настоящее время ситуация стабилизировалась временно. В последние дни июля "Укрэнерго" не применяло графики отключений, а объемы дефицита значительно снизились благодаря выходу из ремонта энергоблоков и сокращению потребления.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "Украинском медиа-центре" заявил, что ожидает улучшения ситуации в ближайшие несколько недель. Однако это возможно только при отсутствии новых масштабных повреждений электростанций.

Оптимистические прогнозы

Заместитель председателя наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко также отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после понижения температуры воздуха. Аномальная жара уже позади, что способствовало стабилизации ситуации. По его словам, отключения могут избегать в течение трех месяцев.

Однако, если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики отключений могут вернуться. Владимир Кудрицкий отмечает, что хотя "Укрэнерго" не планирует ограничения, украинцам следует быть готовыми к возможным изменениям.

Кудрицкий также отметил, что в "Укрэнерго" работают над увеличением технических возможностей для импорта электроэнергии из Европы, что поможет компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Особое внимание уделяется сотрудничеству с польской стороной для увеличения объемов снабжения электроэнергией осенью и зимой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ситуация с отключениями электроэнергии в Украине ослабла, но расслабляться населению рано, поскольку объекты энергетической инфраструктуры обстреливаются каждый день. В энергосистеме остается дефицит, поэтому пользователям следует пользоваться энергоемкими приборами с 11 до 17.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!