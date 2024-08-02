Украинцам "запретили" пользоваться электроприборами в некоторые часы: какое время лучшее

Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине ослабла, но расслабляться населению рано, поскольку объекты энергетической инфраструктуры обстреливаются каждый день. В энергосистеме остается дефицит, поэтому пользователям следует пользоваться энергоемкими приборами с 11 до 17.

Видео дня

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости". Хотя частично уничтоженную генерацию света удалось восстановить, энергетические объекты ежедневно остаются под угрозой.

"Несмотря на то, что у нас нет отключений, энергосистема работает стабильно, мы все-таки очень просим наших потребителей – как бытовых, так и промышленных – разумно пользоваться электроэнергией. Понимать, что в пиковые часы нагрузок нужно как-то сбавлять использование энергоемких приборов. Особенно утром с 7 до 11 часов, вечером – с 17 до 22 ", – отметила Гринчук.

Она напомнила, что из-за обстрелов и повреждений было потеряно 9 ГВт производства электроэнергии. Сейчас украинские энергообъекты постоянно находятся под риском разрушения и повреждения со стороны российских агрессоров.

"Допустим, вчера в результате обстрелов в Донецкой области у нас обесточивалась подстанция. Бытовые потребители, а также шахта. И на момент инцидента в шахте находилось 66 работников. К счастью, их всех вывели на поверхность, и люди не пострадали. В Херсонской области также из-за обстрелов обесточивалось несколько подстанций, а также бытовые потребители... В общей сложности из-за боевых действий у нас на сегодняшний день остаются обесточенными 484 населенных пункта ", – пояснила замминистра.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о похожем призыве от "Укрэнерго". Чтобы поддержать энергосистему страны, украинцам следует пользоваться мощными электроприборами только в дневные часы – это позволит максимально отложить необходимость снова применять отключение электроэнергии. В частности, население попросили перенести 11-15 часов пользования такими электроприборами:

утюги;

стиральные машины;

электрочайники;

электроплиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!