Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине ухудшилась: какие будут графики 20 марта

Ситуация в украинской энергосистеме продолжает ухудшаться – графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности станут длиннее. Если 19 марта они длились 13 часов, то на следующий день их продолжительность возрастет до 14-16 часов.

Видео дня

Это следует из сообщения"Укрэнерго". В компании предупредили, что в пятницу, 20 марта, ограничения в энергосистеме затронут всю Украину, а именно будут применяться:

графики почасовых отключений – с 08:00 до 22:00;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 08:00 до 00:00.

Энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, то есть время и объем применения отключений могут быть пересмотрены. Они призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется.

Узнать графики отключений по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Где узнавать об отключениях

Следует учитывать, что, кроме стабилизационных отключений, могут случиться непредвиденные ситуации в локальной электросети, что влечет за собой временные ограничения подачи тока. Узнать о ситуации можно на официальных ресурсах облэнерго:

Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, временное ограничение подачи электроэнергии и графики отключений стало следствием влияния сразу нескольких факторов. В первую очередь – это российские обстрелы, а также плановые ремонты атомных блоков и сложные погодные условия, которые ограничивают производство электричества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!