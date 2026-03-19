Ситуация с отключениями электроэнергии в Украине ухудшилась: какие будут графики 20 марта
Ситуация в украинской энергосистеме продолжает ухудшаться – графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности станут длиннее. Если 19 марта они длились 13 часов, то на следующий день их продолжительность возрастет до 14-16 часов.
Это следует из сообщения"Укрэнерго". В компании предупредили, что в пятницу, 20 марта, ограничения в энергосистеме затронут всю Украину, а именно будут применяться:
- графики почасовых отключений – с 08:00 до 22:00;
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей – с 08:00 до 00:00.
Энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, то есть время и объем применения отключений могут быть пересмотрены. Они призывают украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется.
Узнать графики отключений по своему адресу можно на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Где узнавать об отключениях
Следует учитывать, что, кроме стабилизационных отключений, могут случиться непредвиденные ситуации в локальной электросети, что влечет за собой временные ограничения подачи тока. Узнать о ситуации можно на официальных ресурсах облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, временное ограничение подачи электроэнергии и графики отключений стало следствием влияния сразу нескольких факторов. В первую очередь – это российские обстрелы, а также плановые ремонты атомных блоков и сложные погодные условия, которые ограничивают производство электричества.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!