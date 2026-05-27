Ситуация с долгами за коммуналку изменилась: за что украинцы задолжали больше всего

Украинцы начали добросовестно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Впрочем общая сумма долга все еще превышает 100 млрд грн, а больше всего население задолжало за отопление и горячую воду – почти 39,8 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Отмечается, что в первом квартале года совокупный долг граждан за коммуналку сократился на 10,7% – до 101,2 млрд грн.

Всего в течение с января по март включительно потребители коммунальных услуг оплатили 91,8 из 97,5 млрд грн, что было начислено (то есть 94,1% всех платежек) от всей начисленной к оплате суммы, которая составляла 97,5 млрд грн. Самыми добросовестными оказались потребители газа, тогда как расчеты за отопление продемонстрировали самую низкую динамику.

За что задолжали украинцы

Уровень расчетов существенно отличается в зависимости от конкретного вида коммунальных услуг. Наиболее добросовестно украинцы платят за поставку и распределение природного газа – 97,9% начисленных сумм. Зато поставки тепла и горячей воды оплачивается населением только на 87,2%.

По состоянию на конец марта общий долг за коммуналку распределился следующим образом:

поставки тепловой энергии и горячей воды – 39,8 млрд грн (+4,6%);

поставки и распределение природного газа – 36,2 млрд грн (+2,2%);

потребленная электроэнергия – 18,8 млрд грн (+10,6%);

централизованное водоснабжение и водоотвод – 10 млрд грн (-0,6%);

управление многоквартирным домом – 9,9 млрд грн (+3,5%);

управление бытовыми отходами – 3,2 млрд грн (+2,4%).

Крупнейшие регионы-должники

Практически пятая часть всех долгов за ЖКУ в Украине приходится на Днепропетровскую область. В целом задолженность за жилкомуслуги распределилась по регионам так:

Днепропетровская область – 19,2 млрд грн;

Донецкая область – 4 млрд грн;

Полтавская область – 3,3 млрд грн;

Киев – 3 млрд грн;

Киевская область – 2,2 млрд грн;

Харьковская область – 1,6 млрд грн;

Львовская область – 1,3 млрд грн ;

; Одесская область – 1,1 млрд грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала года в Украине выросла стоимость коммунальных тарифов. В общем, с декабря 2025-го по апрель 2026-го подорожание составило 0,8%, однако отдельные тарифы увеличились значительно больше – например, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 4,4%.

