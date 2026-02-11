Масштабные отключения света в Украине 11 февраля: какие графики и где самая сложна ситуация
По всей Украине 11 февраля вновь введены почасовые отключения электричества – в течение всех суток. Как отмечают сами энергетики, время и объем отключений могут поменяться в любой момент, ведь общая ситуация нестабильная. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Одесской области. В части Одесщины действуют экстренные отключения не по графикам, а у некоторых потребителей Измаильского района исчез свет из-за аварии.
Отключения электроэнергии 11 февраля: главное
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах введены аварийные отключения, они будут продолжаться до стабилизации ситуации.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.
- В Украине пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры: в приоритете больницы, водоканалы и социальные объекты – они прежде всего будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами, что позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.
Как отключают свет по регионам
Киев
В Киеве, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", действуют индивидуальные графики включений. Их ввели, чтобы "жители столицы могли планировать свой день", однако они неравномерны по районам.
Сами графики доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Сумская область
"11 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.
Волынская область
В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньобэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.
Одесская область
В "ДТЭК Одесские электросети" проинформировали, что в части Измаильского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. А в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения.
Украинцев призвали запасать еду и воду
В общем уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.
Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.
Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки,
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.
Еду рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. Причем сами продукты должны быть с длительным сроком хранения:
- крупы,
- консервы,
- сублимированные продукты,
- орехи,
- сухофрукты,
- шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
