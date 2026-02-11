Масштабные отключения света в Украине 11 февраля: какие графики и где самая сложна ситуация

По всей Украине 11 февраля вновь введены почасовые отключения электричества – в течение всех суток. Как отмечают сами энергетики, время и объем отключений могут поменяться в любой момент, ведь общая ситуация нестабильная. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Одесской области. В части Одесщины действуют экстренные отключения не по графикам, а у некоторых потребителей Измаильского района исчез свет из-за аварии.

Видео дня

Об общей ситуации сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит в энергосистеме.

Отключения электроэнергии 11 февраля: главное

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах введены аварийные отключения, они будут продолжаться до стабилизации ситуации.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

просят потреблять электроэнергию экономно. В Украине пересматривают перечень объектов критической инфраструктуры: в приоритете больницы, водоканалы и социальные объекты – они прежде всего будут обеспечены электроэнергией. Другие учреждения постепенно будут переведены на автономную работу и обеспечены генераторами, что позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Как отключают свет по регионам

Киев

В Киеве, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", действуют индивидуальные графики включений. Их ввели, чтобы "жители столицы могли планировать свой день", однако они неравномерны по районам.

Сами графики доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Сумская область

"11 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.

Волынская область

В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньобэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.

Одесская область

В "ДТЭК Одесские электросети" проинформировали, что в части Измаильского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. А в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения.

Где смотреть график и очереди в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцев призвали запасать еду и воду

В общем уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации.

Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, стоит запастись едой и водой.

Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд. В частности:

3 литра питьевой воды на человека в сутки,

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, лучше хранить в темном прохладном месте.

Еду рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. Причем сами продукты должны быть с длительным сроком хранения:

крупы,

консервы,

сублимированные продукты,

орехи,

сухофрукты,

шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!