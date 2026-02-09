Ситуация нестабильная, отключения затронут каждого: графики в Украине на 9 февраля
По всей Украине действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом, отмечают энергетики, ситуация нестабильная – и время и объем отключений могут поменяться в течение суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- В отдельных же областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные обесточивания.
- Отключения применяются не только для бытовых потребителей, но и для промышленности.
"9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.
Как отключают свет по регионам
Киев
В Киеве, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", графики доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Сумская область
"9 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.
Волынская область
В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньоблэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.
В то же время, сообщил городской председатель Нововолынска Борис Карпус, из-за атаки РФ в местной общине вышла из строя высоковольтная подстанция. В связи с этим, по его словам, свыше 80 тысяч абонентов остались без света, однако "критическая инфраструктура в городе заживлена от генераторов".
В целом же, отмечают в "Укрэнерго," ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:
