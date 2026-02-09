УкраїнськаУКР
Ситуация нестабильная, отключения затронут каждого: графики в Украине на 9 февраля

Иллюстрация - отключение света

По всей Украине действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом, отмечают энергетики, ситуация нестабильная – и время и объем отключений могут поменяться в течение суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

  • В отдельных же областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные обесточивания.
  • Отключения применяются не только для бытовых потребителей, но и для промышленности.

"9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.

Как отключают свет по регионам

Киев

В Киеве, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", графики доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Сумская область

"9 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.

Волынская область

В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньоблэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.

В то же время, сообщил городской председатель Нововолынска Борис Карпус, из-за атаки РФ в местной общине вышла из строя высоковольтная подстанция. В связи с этим, по его словам, свыше 80 тысяч абонентов остались без света, однако "критическая инфраструктура в городе заживлена ​​от генераторов".

В целом же, отмечают в "Укрэнерго," ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам автоматически пересчитают платежки за коммунальные услуги с 1 января. Потребителям для этого ничего делать не нужно, но перерасчет будет касаться только некоторых услуг.

