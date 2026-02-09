Ситуация нестабильная, отключения затронут каждого: графики в Украине на 9 февраля

По всей Украине действуют почасовые отключения электричества. Причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом, отмечают энергетики, ситуация нестабильная – и время и объем отключений могут поменяться в течение суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

В отдельных же областях до стабилизации ситуации в энергосистеме продолжат применяться аварийные обесточивания.

Отключения применяются не только для бытовых потребителей, но и для промышленности.

"9 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.

Как отключают свет по регионам

Киев

В Киеве, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", графики доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Сумская область

"9 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.

Волынская область

В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньоблэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.

В то же время, сообщил городской председатель Нововолынска Борис Карпус, из-за атаки РФ в местной общине вышла из строя высоковольтная подстанция. В связи с этим, по его словам, свыше 80 тысяч абонентов остались без света, однако "критическая инфраструктура в городе заживлена ​​от генераторов".

В целом же, отмечают в "Укрэнерго," ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

