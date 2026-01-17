Шаг за шагом возвращают свет и тепло в дома: Свириденко показала работу аварийных бригад. Видео

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала работу аварийных бригад, которые восстанавливают электро- и теплоснабжение в украинских домах. Тысячи людей работают непрерывно, чтобы вернуть свет и тепло украинцам, и поблагодарила всех, кто задействован в этом процессе.

Видео дня

Видео она опубликовала в своем Telegram-канале 16 января, показав ежедневную работу энергетиков и коммунальщиков в разных регионах страны. В заметке Свириденко обратила внимание на масштабы и продолжительность восстановительных работ после повреждений энергетической инфраструктуры.

В своем сообщении премьер-министр подчеркнула, что восстановление продолжается неделя за неделей и месяц за месяцем. Она опубликовала видео с кадрами работ на энергообъектах, где специалисты прогревают сети и заменяют поврежденное оборудование.

"Так выглядит ежедневная работа наших энергетиков и коммунальщиков по всей стране. Шаг за шагом они возвращают свет и тепло в дома", – написала Свириденко.

Восстановление сетей

По словам главы правительства, энергетики и коммунальщики работают в режиме 24/7, реагируя на последствия российских ударов по критической инфраструктуре. В приоритете – запуск теплоснабжения и электричества в жилых домах, больницах и социальных учреждениях.

Изменения в энергетической сфере продолжаются, ведь полное восстановление требует слаженной работы многих служб и времени. Но, как отметила Свириденко, даже в сложных условиях работы не останавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров прорабатывает решение по обеспечению бесперебойного электроснабжения для домов с электроотоплением. Речь идет о возможности отнести такие здания к объектам критической инфраструктуры на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!