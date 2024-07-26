Самое сложное позади? В "Укрэнерго" раскрыли, что будет с отключениями света в ближайшее время

Украинская энергетика пережила самый сложный период лета 2024 гожа. Дефицит электроэнергии не исчез полностью, но отключения стяли мягче. В следующие несколько недель ситуация продолжит улучшаться при условии, что не будет новых массированных обстрелов энергетики.

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Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", – сказал он.

По его словам основных причин смягчения графиков две. Это улучшение погодных условий, а также рост генерации за счет окончания плановых ремонтов на некоторых энергоблоках.

"Спала абсолютно аномальная, рекордная жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит", – объяснил Кудрицкий.

Все это позволило отключать на по 3-4 очереди потребителей одновременно (до 16 часов без света в сутки), а по 1-2 очереди, отметил Кудрицкий. В некоторые часы, появилась возможность вообще отказаться от отключений.

"Если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель", – резюмировал глава "Укрэнерго".

Зима будет сложной: что говорят энергетики

Ситуация с облегченным режимом отключений света в лучшем случае продлится до холодов. А с наступлением отопительного сезона графики снова могут стать жестче, так как потребление тока значительно вырастет.

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно зима пройдет легче", – заявил ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

При этом Сахарук заверил, что остальную работу выполнят энергетики, работающие 24/7. В частности, они продолжают восстанавливать разрушенные Россией объекты генерации. До октября доля восстановленной инфраструктуры может достичь 60-70% от того, что было уничтожено в этом году.

Кроме того, он добавил, что ожидает от правительства и всех участников процесса подготовки к зиме кратного увеличения скорости. "Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-нибудь успеем во всех процессах", – отметил он.

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