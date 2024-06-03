Украинцам выдают деньги на оплату коммуналки: что делать, если отказали

Субсидию на оплату коммунальных услуг могут получить лица, уплачивающие больше определенного обязательного платежа, рассчитанного индивидуально в зависимости от дохода и имущественного положения домохозяйства. Для получения субсидии необходимо подать заявление через Пенсионный фонд или центр предоставления административных услуг. В случае отказа в субсидии у человека есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные.

Об этом напоминает Министерство социальной политики Украины. Также для назначения субсидии имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления, ведь за электроэнергию, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет.

Кто может оформить жилищную субсидию

Субсидия предоставляется лицам из состава домохозяйства, если они платят за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж. Оформить жилищную субсидию может:

один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды;

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека; индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

Как рассчитывается размер субсидии

Размер субсидии – это разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размера обязательного платежа. Чтобы определить обязательный платеж, следует среднемесячный совокупный доход домохозяйства умножить на обязательный процент платежа.

Обязательный процент платежа исчисляется по формуле. Среднемесячный совокупный доход делят на количество членов семьи и определяют доход на одного человека. Затем его делят на размер прожиточного минимума, с 1.01.2024 г. составляет 2920 грн. Результат делят на 2, а затем умножают на 15%.

Куда обратиться для оформления субсидии

В настоящее время действует упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией без сбора справок и времени на заполнение декларации. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации из официальных реестров. Подать упрощенное обращение для назначения субсидии или заявление и декларацию можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ); через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;

через портал Действие;

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Какая информация необходима для заявления

Для заявления требуются сведения о проживающих в помещении членах семьи, адрес проживания, по которому должны начислять субсидию, тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо), реквизиты счета в формате IBAN, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. При заполнении заявления выберите удобный способ коммуникации:

телефон;

электронная почта;

средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг;

электронным сообщением через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и/или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Что делать, если вам отказали в субсидии

В случае отказа в субсидии, у вас есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если обнаружили ошибку в собственных документах. После проверки обновленных документов, Пенсионный фонд может назначить субсидию.

Одним из критериев переназначения жилищной субсидии есть отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Если человек накопил долги, необходимо обратиться за дополнительной информацией по решению этой проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы продолжат получать жилищные субсидии даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию. При этом необходимые для этого средства у государства есть.

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