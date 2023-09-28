Россияне повредили электростанцию на юге: где в Украине применяются отключения света

Страна-террористка Россия вчера, 27 сентября, осуществила обстрел, в результате которого получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС) в южном регионе Украины. Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 404 населенных пункта.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" в Facebook. "Для поддержки баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10.30 до 15.20. Продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций", – говорится в сообщении.

Где нет света в Украине?

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области, Запорожья, Николаевщины, Одесщины, Харьковщины, Херсонщины, Черниговщины.

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В Донецкой области обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.

"Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 131 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 54 МВт. Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5 305 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 430 МВт ", – добавили в "Укрэнерго".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023 году "Нафтогаз" увеличил собственную добычу газа на 7-8%. Страна подготовлена к этой зиме лучше, чем в прошлом. В компании ожидают, что Россия продолжит обстреливать энергетические и инфраструктурные объекты.

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