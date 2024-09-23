Россия стремится оставить украинцев без газа зимой: в "Нафтогазе" предупредили, к чему готовиться

Россия стремится разрушить энергосистему Украины и оставить не только без питания электроэнергии, но и без поставок газа. И хотя агрессор никоим образом не может повлиять на добычу и на голубое топливо, он может

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". В компании понимают, что путинский режим не откажется от планов уничтожения украинской энергетики и потому готовятся к разным сценариям.

"Худший из них – это временная недоступность мощностей отбора газа из ПХГ. На этот случай у нас разработаны альтернативные режимы работы газохранилищ и ГТС, которые предусматривают механизмы достижения необходимой мощности", – добавили в "Нафтогазе".

Впрочем, в компании не прогнозируют ограничений поставки газа для населения. Поскольку есть и ресурс, и большая система газохранилищ, наполненных резервным газом. "Что касается повреждений в части распределения, то они сразу же оперативно ремонтируются и поставки газа возобновляются", - говорят в компании.

Бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что прохождение зимы напрямую будет зависеть от того, будут ли новые атаки врага и какими будут их последствия. "Если они полностью выведут из строя те объекты, по которым целились с начала года, то будет сложно обеспечить население и ТКЭ необходимым количеством газа. Тогда придется делать ограничения, как у нас происходит по электричеству", – предупреждает экс-глава "Оператора" ГТС".

Руководитель аналитического центра "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что апокалиптического сценария зимой не будет. Эксперт отметил, что для этого нужно обладать еще большим запасом ракет и дронов, чем это касается ударов по электроэнергетике, но специфика газовой отрасли отличается.

"Хранилища находятся глубоко под землей, а наземная инфраструктура в силу своей разветвленности сохраняет маневренность и гибкость. Конечно, мы не должны иметь иллюзий относительно того, что вдруг прекратятся удары. На примере этого года мы видим, что этого не будет", – утверждает эксперт.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупредил, что зимой 2024-2025 годов в Украине могут ввести графики поставки газа. Ситуация будет зависеть от погодных условий и достаточных запасов газа на фоне возможного прекращения транзита российского газа.

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