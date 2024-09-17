Не только свет, но и газ: эксперт предупредил украинцев о новых графиках отключения зимой

Зимой 2024-2025 годов ожидают отключения электроэнергии на 12 часов и возможные графики поставки газа. Ситуация будет зависеть от погодных условий и достаточных запасов газа на фоне возможного прекращения транзита российского газа.

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Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии из СМИ. По его прогнозу, отключения света могут длиться минимум 12 часов в день, и это еще оптимистичный сценарий для холодных месяцев.

"Ситуация июля – это оптимистичный сценарий в декабре-январе-феврале. Зависит от того, какая будет температура ", – отметил Корольчук, подразумевая ситуацию с частыми отключениями электроэнергии летом, которые могут повториться в еще более жесткой форме зимой. Эксперт подчеркнул, что даже в случае среднестатистической зимы, без аномальных холодов, отключения электроэнергии неизбежны.

Основная причина – перегрузка энергосистемы, которая значительно возрастет во время зимних морозов, когда спрос на электроэнергию будет максимальным. Это приведет к дополнительной нагрузке на трансформаторы, подстанции и другую инфраструктуру. "Это просто повышает аварийность, скажем так. Но, во всяком случае, я думаю, что можно будет таким образом пройти следующую зиму", - добавил Корольчук.

Несмотря на некоторый оптимизм по поставкам газа, ситуация остается непредсказуемой. Юрий Корольчук отметил, что газа может хватить, но ключевым фактором остается прекращение транзита российского газа. "Если транзит действительно будет завершен, то с января-февраля мы можем столкнуться с серьезными проблемами ", – предупредил эксперт.

Это может привести к внедрению графиков поставок газа, особенно для систем централизованного отопления и частных потребителей. Правительство может принять такие меры для экономии ресурса и избегания кризисных ситуаций в пиковые моменты. "Могут быть графики поставок газа, которые будут чередоваться в определенные периоды для экономии газа", – заявил Корольчук.

Ограничения в снабжении электроэнергией и газом приведут к дополнительной нагрузке на инфраструктуру, которая уже находится под большим давлением. Это может увеличить количество аварий и необходимость срочных ремонтных работ, что снова усложнит стабильную поставку энергии. Однако, несмотря на все эти вызовы, эксперт считает, что Украина сможет пройти через следующую зиму, хотя и с определенными трудностями.

Корольчук отметил, что в худшем случае возможно значительное ухудшение ситуации с энергообеспечением, особенно если не будет доступа к достаточным объемам газа или если зима будет холоднее среднестатистической. Пессимистический сценарий предполагает еще более длительные отключения электроэнергии и еще более жесткие графики поставки газа.

Эксперт вспомнил о планах "Нафтогаза" по разработке таких сценариев на случай, если ситуация станет критической. "Это пессимистический прогноз, который был разработан еще в прошлом году. Он включает графики поставок электроэнергии и газа, чтобы сэкономить ресурсы ", - подытожил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам придется собственноручно подготовиться к зиме, утеплив свои дома и внедрив энергоэффективные технологии. Государство оказывает финансовую поддержку установке солнечных панелей, генераторов и других решений, которые помогут уменьшить зависимость от центрального энергоснабжения.

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