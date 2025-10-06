Россия нанесла новый удар по энергетике Украины: где отключили свет

В ночь на 6 октября Россия нанесла очередной удар по мирной инфраструктуре Украины. На этот раз под атакой оказалась Ичнянская ОТГ в Черниговской области, где после попадания в энергетический объект было отключено электроснабжение.

Видео дня

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго". Отмечается, что компания уже начала восстановление повреждений.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения – делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", – говорится в сообщении.

В компании напомнили украинцам о необходимости соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги. А именно:

сохранять информационную тишину;

не приближаться к объектам энергетической инфраструктуры, которые являются стратегическими целями РФ;

перемещаться в укрытие.

Кроме того, аварийные отключения действуют также в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах. Также в области был введен график почасового отключения энергоснабжения очередями "три через три" (свет включают на три часа, затем на три выключают). В облэнерго опубликовали график отключений на 6 октября:

Что предшествовало

Накануне российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Чернигов, их целью стали предприятия и объекты инфраструктуры. В частности были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в одном из районов ввели аварийные отключения света. Кроме того, 5 октября беспилотник попал в автозаправочную станцию.

Несколько дней назад в Черниговском районе также был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию. Кроме того, Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине. В результате атаки движение некоторых поездов происходило с существенными задержками до 7 часов.

Также известно, что ночью 4 октября российская оккупационная армия также массированно атаковала Чернигов. Для террора мирного населения враг применил дроны-камикадзе. В результате обстрела областного центра возник пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, что по Украине начали распространяться фейковые сообщения о якобы экстренных отключениях света, стилизованные под официальные сообщения, но на данный момент энергосистема стабильна и ограничений нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию исключительно на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.

