Россия хочет оставить без воды один из крупнейших городов Украины: выбрана новая цель в войне

После нескольких неудачных попыток в прошлом Россия снова нанесла ряд ударов по Печенежской дамбе на Харьковщине. Таким образом враг пытается оставить без воды один из крупнейших городов страны.

Об этом сообщила депутат Харьковского областного совета Галина Куц, сообщает "Апостроф". Она напомнила, что Россия уже не первый раз бьет по этому важному объекту – ранее удары наносились после контрнаступления ВСУ на в 2022 году, а также 7 и 8 декабря 2025 года.

"Мы понимали, что они хотят лишить Харьков воды. В Женевской конвенции четко прописано, что плотины, дамбы, объекты водообеспечения нельзя трогать — это на уровне атомных электростанций", – сказала Куц, назвав это "государственным терроризмом со стороны" РФ.

Печенежское водохранилище не только обеспечивает Харьков водой – его дамба раньше была важной "дорогой жизни" для эвакуации людей с оккупированных территорий. А в случае ее разрушения ряд населенных пунктов, особенно на левом берегу Оскола, где расположены плодородные сельскохозяйственные земли, могут быть затоплены.

"Россия хочет, с одной стороны, посеять панику в Харькове, чтобы люди выезжали. С другой стороны, может пойти подтопление, если они продолжат. И вода пойдет на левый берег Оскола, потому что там более пологие местности, а там очень плодородная земля. И для наших фермеров это большая проблема. Именно для эвакуации сейчас с левого берега логистика ухудшается", — сказала местный депутат.

Но несмотря на серьезность атаки, ситуацию с водоснабжением в Харькове она называет контролируемой. Население области информируют об алгоритме действий в случае прорыва дамбы, а военные разработали альтернативные логистические маршруты.

Что предшествовало

Утром 14 апреля российские войска сбросили на Печенежскую дамбу шесть управляемых авиационных бомб (КАБ): 4 попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще 2 – в воду. Как сообщили в 16-й армейском корпусе, сама дамба осталась неповрежденной – сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.

Время для обстрела было выбрано не случайно – сейчас из-за весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды. В случае разрушения дамбы на общины ниже по течению ждали бы катастрофические последствия.

