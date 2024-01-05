Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: отключился блок ТЭС, повреждены воздушные линии

Из-за российских обстрелов вечером 4 января и утром 5 января в Донецкой области было повреждено оборудование одной из подстанций, а также отключен блок ТЭС. В Черниговской области отключилась воздушная линия, питающая населенный пункт. При этом в целом дефицита электроэнергии нет.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В результате обесточенными оказались:

в Донецкой области – бытовые потребители и шахта (в шахте находились 17 человек, на поверхности возник пожар, возгорание ликвидировано);

в Черниговской области – жители приграничной громады;

в Черкасской области – три населенных пункта (из-за дроновой атаки).

"В Черкасской области обломки вражеских дронов повредили линии электропередачи – обесточены 364 потребителя в трех населенных пунктах. Работают аварийные бригады", – добавили в ведомстве.

При этом по состоянию на 9 утра из-за неблагоприятных погодных условий отключено 48 населенных пунктов. В частности, на Волыни полностью обесточены 44 населенных пункта (более 10,2 тысяч потребителей).

Кроме того, по техническим причинам отключались воздушные линии в Днепропетровской и Киевской областях. Были обесточены бытовые потребители, однако по состоянию на утро 5 января им уже вернули электроэнергию.

"В энергосистеме Украины дефицит электроэнергии не наблюдается, не предполагается на текущие сутки. В аварийный краткосрочный ремонт выведено 2 блока ТЭС, одновременно после ремонта к работе подключен 1 блок. Генерации украинских электростанций достаточно для покрытия потребностей потребителей. Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируется. Графики отключений электроэнергии не используются", – подчеркнули в Минэнерго.

Впрочем, украинцев все равно просят уменьшить нагрузку на энергосистему. Энергетики просят экономно потреблять ток в пиковые часы:

с 9 до 11 утром;

с 17 до 19 часов вечером.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам посоветовали иметь дома ряд вещей на случай отключения электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей.

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