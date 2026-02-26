РФ нанесла новые удары по энергетике Украины: какие области пострадали, что происходит с отключениями света

Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в Украине – в частности, пострадали объекты в Одесской, Полтавской, Киевской и Днепроппетровской областях, есть обесточенные потребители. В большинстве регионов также действуют почасовые графики отключений электроэнергии, их при этом ужесточили. В районах Одесской области с самой сложной ситуацией –аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщают президент Владимир Зеленский, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов... Есть разрушения в восьми областях", – констатировал глава государства.

Отключения электроэнергии 26 февраля: главное

Новые обстрелы России привели к дополнительным обесточиваниям на Полтавщине и Одесщине. Пострадал и электроподстанции на Киевщине и Днепропетровщине .

. Также были нанесены удары п о газовой инфраструктуре на Полтавщине .

. В Запорожье из-за обесточивания временно приостановлено теплоснабжение в части города.

из-за обесточивания временно приостановлено в части города. Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например, во Львовской и Ивано-Франковской областях .

в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), . Графики и режим отключений меняются в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения света по областям: графики на 28 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют, общее расписание не публикуется.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики. Проверять их нужно по конкретному адресу. Энергетики просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Одесская область

В результате российской атаки был поврежден энергообъект на юге региона, сообщил председатель ОГА Олег Кипер. По данным ДТЭК, это уже 34-я крупная подстанция в области, которую атаковала РФ.

"Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Энергетики работают на местах", – сообщили энергетики.

Кроме того, в части Белгород-Днестровского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области – почасовые графики.

Запорожская область

В результате ночного обстрела Запорожья на утро по городу обесточены частные дома – из-за повреждения обломками и взрывной волной воздушных линий электропередачи. Также отключена одна многоэтажка. Всего сейчас без света остаются 75 потребителей.

Кроме того, в Запорожье возникли временные проблемы с теплоснабжением. Всего в области действуют графики почасовых отключений света:

1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 1.2 – 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 2.2 – 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 9 часов);

– 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 9 часов); 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-20:30 (суммарно 12,5 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-20:30 (суммарно 12,5 часов); 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 4.1 – 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 11,5 часов);

– 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 11,5 часов); 4.2 – 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 9 часов);

– 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 9 часов); 5.1 – 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов); 5.2 – 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов); 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 00:00-00:30, 05:30-09:30, 13:30-18:30 (суммарно 9,5 часов).

Полтавская область

Из-за падения обломков в Лубенском районе повреждена линия электропередач, заявил начальник ОВА Виталий Дякивнич. Без света остались;

18 209 бытовых потребителей;

1781 юридических потребителей.

В целом по области применяются почасовые графики в объеме 1,5-4 очередей. Самый жесткий режим – в период с 08:00 по 20:00.

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии. Расписание такое:

1.1 – 09:30-16:30 (суммарно 7 часов);

– 09:30-16:30 (суммарно 7 часов); 1.2 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часов);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часов); 2.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часов);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30 (суммарно 10,5 часов); 2.2 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (суммарно 14,5 часов);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (суммарно 14,5 часов); 3.1 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов); 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов); 4.1 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов); 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (суммарно 10,5 часов); 5.1 – 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов);

– 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 16,5 часов); 5.2 – 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 12 часов);

– 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 12 часов); 6.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часов);

– 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часов); 6.2 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часов).

Сумская область

Действует график почасовых отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 14 в сутки, в зависимости от группы.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области с утра 26 февраля увеличен объем почасовых отключений. Действует такой обновленный график:

Где узнавать график и группу отключений для своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ранее были названы критические для энергетики часы. В связи с этим специалисты просят украинцев завести новую привычку.

