РФ изменила тактику ударов по энергетике Украины: в FT назвали стратегическую цель Кремля

Страна-террористка Россия сменила тактику ударов по энергетике Украины. Стратегическая цель РФ – постоянные, невосполнимые разрушения. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

Об этом говорится в материале Financial Times. Высокоточными ракетами россияне бьют по электростанциям в менее защищенных районах, чем Киев.

То же количество ракет, которым били зимой 2022/23, теперь направлено на 5-6 объектов. Цель окупантов – отрезать от электроэнергии крупные промышленные регионы и города.

Так, с 22 по 29 марта Россия ударила по 7 ТЭС и 2 ГЭС в регионах, где недостаточно ПВО. От масштабных отключений электроэнергии спасли теплая погода, импорт из ЕС и зеленое поколение.

При этом у Кремля достаточно ракет для еще одной или двух больших атак в ближайшие недели.

Отметим, что в Харьковской области и Харькове 8 апреля применяются отключения электроэнергии бытовым потребителям. Метрополитен в городе работает с интервалами прибытия поездов по 10-12 минут в час пик, в другое время – 20 минут. Возобновлению энергоснабжения в городе мешают постоянные тревоги.

Энергетики призывают жителей Харькова экономить свет, а сами потребители жалуются на неработающие графики.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в конце прошлой недели в Украине из-за сетевых ограничений в течение нескольких часов применялись аварийные отключения света в пяти регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Сумская области.

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