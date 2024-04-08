Введены графики отключения электроэнергии: где в Украине нет света

В Харьковской области и Харькове 8 апреля применяются отключения электроэнергии бытовым потребителям. Метрополитен в городе работает с интервалами прибытия поездов по 10-12 минут в час пик, в другое время – 20 минут.

Энергетики призывают жителей Харькова экономить свет, а сами потребители жалуются на неработающие графики. Об этом говорится на странице "Харьковоблэнерго" в Facebook.

Ограничения в Харьковской области действуют ограничения из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов россиянами. Электроснабжение после обстрелов в конце марта восстановили далеко не всем.

"Харьковоблэнерго" обращается к жителям Харькова и Харьковской области с настоятельной просьбой: пожалуйста, по возможности снизьте свое энергопотребление. Если у вас долго не было света, после его появления воздержитесь от включения сразу всех электроприборов! В результате перегрузки могут отключаться автоматические выключатели в вашем домовладении, что приводит к обесточиванию жилищ и необоснованным обращениям о возобновлении электроснабжения", – заявили в облэнерго.

В то же время, харьковчане жалуются, что свет отключают на 11-16 часов каждый день, а графики не работают. Последнее признавал и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения", – сообщал Терехов в эфире нацмарафона

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели в Украине из-за сетевых ограничений в течение нескольких часов применялись аварийные отключения света в пяти регионах. Это Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Сумская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!