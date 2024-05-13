Решение по повышению тарифа на электроэнергию примут в ближайшее время: министр озвучил срок

Решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине может быть принято в течении месяца. Обсуждать же эту тему во власти начали в связи с российскими обстрелами украинской энергосистемы, которые принесли ей огромные убытки – большие, чем во время первой волны массированных ударов в 2022-2023 годах.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: главное задание єнергетиков сейчас – обеспечить страну электричеством.

"Если у тебя нет электроэнергии, то не принципиально, сколько она стоит. Задача – чтобы она была. Мы обсуждаем сейчас (возможность повышения тарифа. – Ред.). Думаю, в течение месяца те или иные решения могут быть приняты", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: предыдущее повышение тарифа – летом 2023 года, до текущих 2,64 грн/квт*ч – помогло энергетикам подготовить систему к успешному прохождению не только зимы, но и остальных сезонов. "Последняя массированная атака на энергосистему (в предыдущей волне. – Ред.) была 9 марта 2023 года. И после того, как мы верифицировали причиненные повреждения, то поняли, что не сможем удержать систему (без повышения тарифа. – Ред.). И есть факт: мы прошли лето, осень и зиму благодаря именно этому", – резюмировал Галущенко.

Как могут повысить тариф

Раскрывать какие-либо детали возможного повышения министр не стал. Однако первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") ранее сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/квт*ч.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/квт*ч", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил: текущий тариф – льготный. Т.е. украинцы платят за электричество по цене, ниже рыночной.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/квт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн.

Если же тариф повысят до 3,5 грн/квт*ч такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Это на 258 грн больше.

В случае повышения тарифа до 4 грн/квт*ч, сумма в платежке составит уже 1 200 грн. Т.е. придется заплатить на 402 грн выше, чем сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

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