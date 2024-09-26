"Процесс пошел": стало известно, сколько мини-ТЭС уже подключили к сети в Украине

В Украине уже введено 100 МВт газовой генерации (мини-ТЭС), до конца года ожидается еще 200 МВт, что является важным шагом по стабилизации энергосистемы. Развитие местных поколений, особенно со стороны бизнеса, также способствует уменьшению общего дефицита электроэнергии и повышению энергетической независимости.

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Об этом сообщил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии Укринформу. В Украине активизировались усилия по обеспечению энергетической независимости по развитию газовой генерации.

Украине для собственных нужд не хватает 9 ГВт, сейчас реализуются планы заместить хотя бы 1 ГВт (т.е. 1000 МВт) газовой генерацией. Текущая энергетическая ситуация в Украине требует быстрых и эффективных решений для предотвращения дефицита мощностей в зимний период. Омельченко отмечает, что по состоянию на сегодняшний день введено в эксплуатацию уже 100 МВт нового газового поколения, что является весомым шагом вперед в направлении диверсификации источников электроэнергии.

Омельченко также отмечает, что до конца года ожидается ввод в работу еще до 200 МВт новых мощностей. Это позволит частично компенсировать потери, причиненные российскими атаками на энергосистему страны. Эксперт подчеркнул, что этот процесс уже запущен и является активной частью стратегии Украины по восстановлению энергетического сектора.

Кроме государственных инициатив важным фактором для преодоления энергетического кризиса является роль местных общин и крупного бизнеса. Независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарная в комментарии Укринформу отмечает, что предприятия уже активно ищут возможности для создания собственных генераций. Это включает газовые, газотурбинные и биогазовые установки, позволяющие компаниям частично отделиться от объединенной энергосистемы и избежать остановки производственных процессов из-за возможных отключений электроэнергии.

По словам Кошарной, активность бизнеса и местных общин может значительно снизить общий дефицит электроэнергии, поскольку каждая созданная генерация в пределах отдельной компании или общины разгружает центральную энергосистему. Она подчеркнула важность взаимодействия общин с донорами и международными партнерами для реализации энергетических проектов, способных обеспечить энергетическую независимость отдельных городов и населенных пунктов.

Кошарная приводит примеры успешного сотрудничества на уровне местных общин, в частности, в Житомире, Тернополе и Хмельницком. Местные руководители активно работали над обеспечением своих городов собственными генерирующими мощностями, что позволило снизить зависимость от центральной системы и обеспечить стабильное энергоснабжение во время кризисных ситуаций.

Эксперт считает, что украинским гражданам необходимо больше сплачиваться для самостоятельного обеспечения энергоснабжения, в частности устанавливая локальные генерационные установки. Это особенно важно в контексте продолжения атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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