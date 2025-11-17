Повышение тарифов на важную коммунальную услугу назрело? Украинцам рассказали, чего ожидать

В экспертной среде считают, что в Украине назрело повышение тарифов на воду. Там убеждены, что в той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет. Вырасти же расценки, отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн, а в отдельных городах и всех 200 грн.

Как говорится в материале OBOZ.UA, такой существенный рост может произойти из-за того, что в настоящее время водоканалы работают в убыточном режиме. В частности, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, тарифы покрывают около 60-70% расходов предприятий.

"Для бытовых потребителей они не повышались с 2021 года. Соответственно, недофинансирование водоканалов на сегодня составляет 30-40%", – рассказал он.

Такое значительное недофинансирование, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности:

Недостатку средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Росту аварийности.

Повышенные тарифы – единственный источник денег

При этом он признал: единственным источником финансирования водоканалов являются потребители. И "доставать" деньги из них можно двумя способами:

напрямую через тариф;

из бюджета города или государства.

"Но в любом случае источник – кошелек украинца", – признает специалист.

Решения о повышении тарифа пока нет

Впрочем, пока решения о повышении тарифа на воду нет, во всяком случае публичного. А маркером того, что цены на воду собрались повышать, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, по крайней мере до этого периода, цена на газ для населения меняться не будети составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

