Поверка счетчиков воды снова обязательна: кто платит и что нужно знать каждому

В Украине летом 2023 года вернули правила поверки счетчиков, которые действовали до полномасштабного вторжения РФ (до этого процедура была не обязательной). В том числе это касается счетчиков воды. В отличие от счетчиков газа, где периодическую поверку всегда оплачивает облгаз, за аналогичную процедуру с водными приборами учета может платить и потребитель.

Видео дня

В каких случаях это происходит, рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области. Также украинцам объяснили, как должна проводиться проверка приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

Поверка счетчика воды – кто должен платить

Все зависит от договора потребителя с поставщиком услуг. Если в нем нет отдельного пункта, который регулирует оплату периодической поверки счетчиков, платит за нее тот, кто является собственником прибора учета. А это может быть как потребитель, так и водоканал, или и вовсе управляющая компания (например, ОСББ).

Однако такое правило действует исключительно в случае заключения индивидуальных договоров. Если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров о водоснабжении, поверка обеспечиваются исполнителем коммунальной услуги за счет платы за абонентское обслуживание.

Когда и как проводят поверку счетчика воды

Потребителя должны предупредить о периодической поверке не позднее, чем за месяц до даты проведения процедуры. Если же потребитель сам попросил о проверке прибора учета (например, был установлен новый счетчик или сломался старый), о времени ее осуществления должны сообщить в течение трех дней.

Поверка обязательно проводится раз в четыре года или после ремонта счетчика. Учитывая, что производителем установлен срок эксплуатации прибора от 10 до 12 лет, поверка может производиться не более трех раз. Если потребитель пользуется счетчиком более 10 лет, есть вероятность, что государственную проверку такой прибор может не пройти.

Обычно поверка счетчика продолжается около пяти дней и предусматривает демонтаж прибора учета. После этого устройство проверяют в лаборатории, определяя его пригодность для дальнейшей эксплуатации. Демонтаж счетчика проходит только в присутствии потребителя, что фиксируется документально.

В случае демонтажа счетчика могут установить временный прибор учета. Если этого не происходит, за период отсутствия прибора учета за воду придется заплатить согласно государственным нормам потребления или согласно среднему показателю потребления за последние 12 месяцев (в зависимости от водоканала).

Тем не менее, некоторые предприятия оказывают услугу поверки счетчика без его демонтажа. Обычно это стоит дополнительных денег, однако значительно ускоряет саму проверку.

После процедуры представители исполнителя производят монтаж тоже исключительно в присутствии потребителя. Тогда же осуществляется опломбирование и обязательно оформляется соответствующий акт (это делается и в случае поверки без демонтажа).

Помимо места монтажа, номера пломбы, показаний счетчика этот документ должен содержать дату поверки и/или ремонта. Акт составляется в двух экземплярах, один хранится у потребителя, второй – у предприятия.

Счетчик воды не прошел поверку – что делать

Если прибор учета был признан непригодным для дальнейшей работы, выход только один – покупка и установка нового счетчика. Перед тем, как приобрести устройство, нужно уточнить необходимые характеристики у поставщика услуги водоснабжения.

Каждый счетчик должен иметь техпаспорт, в котором указан его тип, диаметр прибора, заводской номери дата продажи. Во время покупки важно проверить комплектацию – она должна соответствовать техническому паспорту.

Приобретение и первичная установка нового счетчика воды производится за счет потребителя, поскольку эта услуга не является составляющей тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод. После этого квартирные средства учета берутся исполнителем на абонентский учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы часто жалуются, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей – несвоевременной или неправильной подачей показаний счетчика. Мы разобрались, как правильно снимать показания счетчика газа, а также когда их нужно передавать и в какие организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!