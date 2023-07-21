Есть важные нюансы: как правильно снимать и передавать показания счетчика газа. Инструкция

Украинцы часто жалуются, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей – несвоевременной или неправильной подачей показаний счетчика.

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OBOZREVATEL разобрался, как правильно снимать показания счетчика газа, а также когда их нужно передавать и в какие организации.

Как снимать показания счетчика газа?

Прежде всего, нужно определить, какой тип отсчетного устройства имеет прибор. Они бывают механическими и электронными:

Механический газовый счетчик

Такой прибор учета имеет барабан с цифрами. Показания разделены на две части, поэтому важно помнить: цифры после запятой (или другого цвета с правой стороны) записывать не нужно. Если все цифры имеют одинаковый цвет, а запятой или точки нет, записывать нужно полное число.

Электронный счетчик газа

Этот прибор учета вместо барабана имеет экран. Однако принцип снятия показания остается тем же – нужно записывать цифры слева направо до запятой. Смены цвета цифр у таких приборов не бывает, поэтому потребителям следует быть особенно внимательными.

Куда передавать данные газового счетчика?

Передавать показания нужно газораспределительной компании (облгазу), а не поставщику голубого топлива. "Однако в настоящее время из-за процесса консолидации ряда облгазов "Нафтогазом" жители некоторых регионов должны передавать показания непосредственно через сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины": в личном кабинете my.gas.ua или в чатах Viber, Telegram или SMS-сообщением на номер 4647", – отмечают специалисты "ГазПравды".

Последнее касается, в частности, жителей Харькова и Харьковской области, а также Донетчины и Херсонщины. В конце июня к этому списку также добавились клиенты "Киевоблгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза". Все должны передавать показания счетчиков через сервисы "Нафтогаза".

А вот клиенты Кропивницкого и Днепровского филиалов "Газмереж" уже могут передавать показания через новый личный кабинет my.grmu.com.ua. В дальнейшем этот список будет расширяться.

До какого числа сдавать показания счетчика газа?

Своевременная передача показаний поможет не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.

Показания счетчиков передаются с 1-го по 5-е число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6-го числа, начисление уже может быть некорректным.

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