Потребление выросло из-за погоды: будут ли выключать свет в Украине 19 февраля

В Украине 19 февраля несколько выросло потребление электроэнергии из-за прохладной погоды. При этом из-за боевых действий и других причин на утро обесточено 365 населенных пунктов.

Однако энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется. Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго".

Потребление вчера, 18 февраля, в воскресенье выросло по сравнению с предыдущим выходным днем – воскресеньем, 11 февраля. Суточный максимум потребления 18 февраля был зафиксирован около 18.30. Его уровень был на 3% выше 11 февраля. Причина – понижение температуры (1,3 °C 18 февраля против 6 °C 11 февраля).

Сегодня, 19 февраля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 0,4% ниже соответствующего показателя предыдущего рабочего дня 16 февраля.

Будут ли отключения?

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Солнечная погода способствует работе электростанций на ВИЭ.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 365 населенных пунктов. В Сумской области из-за артобстрела со стороны границы с РФ обесточено 16 населенных пунктов, 2465 потребителей.

В Харьковской области из-за ночных артобстрелов повреждено оборудование подстанции облэнерго, есть новые обесточения. Также есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой области. По техническим причинам в Сумской области обесточен частично 1 населенный пункт, продолжаются ремонтные работы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам рекомендовано иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей. Лучше всего иметь несколько свечей разных размеров и фонариков на батарейках.

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