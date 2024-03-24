Поражения были очень большими: в Минэнерго сказали, сколько украинцев до сих пор находятся без электричества вследствие российской атаки

В результате ракетных ударов РФ по объектам энергетики 22 и 23 марта без электроснабжения в Украине осталось более миллиона потребителей. Основной целью врага была именно энергетическая система, а пятничная атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она рассказала о последствиях обстрелов.

"Одновременно были нанесены значительные поражения многим объектам по всей территории Украины. Это объекты генерации, объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии, в результате чего более миллиона потребителей остались без электроэнергии", – сообщила Гринчук.

Во многих регионах Украины энергетикам удалось восстановить подачу электричества. В то же время в Харькове, Харьковской области и других громадах, где были большие поражения, пришлось применять почасовые отключения света.

"Есть регионы, Харьков, Харьковская область, где поражения были чрезвычайно большими. Поэтому восстановить быстро не удается. Однако мы делаем все возможное, и на сегодняшний день там остаются более 200 тысяч потребителей без электричества, за последние часы запитали 50. Но в Харьковской области, Харькове возможны повременные отключения, не просто возможны, они будут для того, чтобы обеспечить справедливое распределение энергии ко всем потребителям", – сказала замминистра.

По ее словам, по состоянию на вечер 23 марта происходит разбор завалов. Энергетики оценивали возможность обновления или замены оборудования. "Ищем это оборудование и по всей Украине, и с партнерами сотрудничаем, будем стараться как можно быстрее восстановиться и подать электроэнергию нашим потребителям", – добавила Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за наиболее масштабной атаки на украинскую энергосеть, которая произошла 22 марта, по состоянию на утро 23 марта графики отключений света сохранялись в нескольких регионах. Трудная ситуация была в Харькове и области. В Одессе и регионе – стабилизационные отключения.

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