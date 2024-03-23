Где в Украине действуют графики отключений: энергетики пытаются ликвидировать последствия российской атаки

В Украине из-за наиболее масштабной атаки на украинскую энергосеть, которая произошла 22 марта, графики отключений света по состоянию на утро 23 марта сохраняются в нескольких регионах. Тяжелая ситуация сохраняется в Харькове и области, а также в Одессе.

Как сообщает ДТЭК, одновременно удалось возобновить электроснабжение в Донецкой и Днепропетровской областях. Днепропетровщина: экстренные отключения отменены. 413 000 семей снова со светом "Ночью энергетики ДТЭК вернули питание для всех семей, оставшихся без света из-за вчерашней массированной атаки врага. Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом", – говорится в сообщении ДТЭК.

Экстренные отключения также упразднены в Донецкой области. Экстренные отключения света в Донецкой области по распоряжению НЭК Укрэнерго отменены. Они были введены после масштабных обстрелов врагом энергоинфраструктуры Украины. В настоящее время свет вернулся в дома более 140 тысяч семей.

"После ночной атаки РФ повреждения получили украинские энергетические объекты, что привело к дисбалансу в энергосистеме. Для стабилизации ситуации в ряде областей, в частности в Донецкой области, по распоряжению НЭК Укрэнерго были введены экстренные отключения электроэнергии", - отмечают в компании.

В Одессе действуют графики стабилизационных отключений. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений вы можете найти на сайте ДТЭК Одесские электросети.

За сутки в Харькове и Харьковской области было подключено к электропитанию более 440 тыс. абонентов, сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Отключено до 275 тыс. абонентов города и области. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов.

Как ранее писал OBOZ.UA, для полной оценки последствий российского удара по ДнепроГЭС в Запорожье понадобится три дня, хотя ранее прогнозировалось, что это продлится сутки. В настоящее время установлено, что в машинном зале ГЭС обрушились часть потолка и стены. Однако рисков прорыва плотины нет, а работа ГЭС будет возобновлена.

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