Помогут ли солнечные панели на балконах во время отключений: сколько тока даст система за 10 тыс. грн

В Украине из-за масштабной атаки РФ на энергообъекты повернулись жесткие графики отключения света. При этом благодаря солнечной погоде все еще есть возможность самостоятельно генерировать ток. Солнечная панель стоимостью около 10 тыс. грн може за год генерировать 260 кВт*час.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В солнечный период года генерации тока хватит на заряд телефона и поддержание работы ноутбука. Так, киевлянин Александр еще в начале года приобрел на 300 Вт панель всего за 6 тыс. грн. Сейчас такая панель стоит от 10 тыс. грн.

Согласно расчетам редакции, в Киевской области такая станция площадью около двух метров в разобранном состоянии может давать примерно 260 кВт*ч в год. С действующим тарифом такая станция окупится через 5,3 года, а с новой ценой – почти через 9 лет. Хотя на самом деле за этот период стоимость электроэнергии, вероятно, возрастет, поэтому сроки, за которые панель окупится, уменьшатся.

Кстати, в Одесской области такая же станция может генерировать 306 кВт*ч электроэнергии уже на 1 321,9 грн в год. Панели значительно подорожали после отключения электроэнергии. В некоторых магазинах цена выросла на 300% (!). В результате сейчас об окупаемости таких панелей речь не идет, это скорее способ получить альтернативный источник энергии.

Если учитывать только стоимость панели и считать, что зарядную станцию по типу EcoFlow вы уже имеете, то стоимость кВт*ч электроэнергии, производимой на балконе, составит около 1,1 грн (при условии, что в течение гарантийного срока в 20 лет вы продолжите эффективно использовать панель).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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