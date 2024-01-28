Как правильно снять показатели счетчиков за газ и свет и куда их передавать: инструкция

Своевременная передача показателей за потребленные услуги ЖКХ поможет избежать проблем с коммунальщиками. В частности, простроченности оплаты коммуналки, либо же дописывания "лишних" объемов потребленных услуг. Впрочем, до передачи показателей еще нужно "дожить". Как свидетельствует практика, временами, разобраться, как снять показатели счетчиков оказывается неразрешимой задачей.

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OBOZ.UA рассказывает, как правильно снимать показатели счетчиков газа и электроэнергии. А также куда их передавать.

Как снимать показания счетчика газа

Прежде всего, нужно определить, какой тип отсчетного устройства имеет прибор. Они бывают механическими и электронными:

Механический газовый счетчик

Такой прибор учета имеет барабан с цифрами. Показания разделены на две части, поэтому важно помнить: цифры после запятой (или другого цвета с правой стороны) записывать не нужно. Если все цифры имеют одинаковый цвет, а запятой или точки нет, записывать нужно полное число.

Электронный счетчик газа

Этот прибор учета вместо барабана имеет экран. Однако принцип снятия показания остается тем же – нужно записывать цифры слева направо до запятой. Смены цвета цифр у таких приборов не бывает, поэтому потребителям следует быть особенно внимательными.

Как снимать показания счетчика света

Механический счетчик электроэнергии

При использовании такого аппарата нужно просто переписать 5 черных цифр. Красные цифры записывать не нужно.

Электронный счетчик электроэнергии

Правила аналогичные. Однако в таких счетчиках первая группа цифр (нужны именно они) не выделяется цветом. Поэтому нужно записать число до запятой.

Двухтарифный счетчик

Также можно установить двухтарифный счетчик "день-ночь", который позволит платить за потребленное ночью электричество в 2 раза меньше. Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Куда передавать показатели счетчиков

За газ передавать показания нужно газораспределительной компании (облгазу), а не поставщику голубого топлива. "Однако в настоящее время из-за процесса консолидации ряда облгазов "Нафтогазом" жители некоторых регионов должны передавать показания непосредственно через сервисы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины": в личном кабинете my.gas.ua или в чатах Viber, Telegram или SMS-сообщением на номер 4647", – отмечают специалисты "ГазПравды".

Последнее касается, в частности, жителей Харькова и Харьковской области, а также Донетчины и Херсонщины. В конце июня к этому списку также добавились клиенты "Киевоблгаза", "Житомиргаза" и "Львовгаза". Все должны передавать показания счетчиков через сервисы "Нафтогаза".

А вот клиенты Кропивницкого и Днепровского филиалов "Газмереж" уже могут передавать показания через новый личный кабинет my.grmu.com.ua. В дальнейшем этот список будет расширяться.

Чтобы передать показания счетчика электроэнергии, не нужно выходить из дома. Это можно делать несколькими способами:

в личном кабинете на сайте ОСР;

по телефону – в колл-центр ОСР;

через чат-боты в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

по электронной почте.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ, получив от компании скидку в 1%. Снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

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