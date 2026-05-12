Почему в Украине разные тарифы на воду: где платят больше всего и от чего зависит цена

В Украине тарифына воду и водоотведение отличаются в зависимости от источника водоснабжения, рельефа местности и расходов водоканалов на модернизацию, поэтому в одних городах кубометр стоит значительно дороже, чем в других. Самые высокие тарифы пока зафиксированы в Умани (более 94 грн за кубометр), Дрогобыче (почти 70 грн) и Павлограде (более 53 грн), тогда как в крупных городах вроде Львова или Хмельницкого вода обходится дешевле благодаря большим объемам потребления.

О разнице в тарифах сообщает КП"Тернопольводоконал". Причина – не только в решениях местных водоканалов или регулятора, формирование тарифа на воду зависит сразу от нескольких факторов.

По состоянию на май 2026 года одним из самых дорогих тарифов в Украине может похвастаться не столица и не крупные областные центры, а КП "Павлоградское ПУВКХ" в Днепропетровской области. Там водоснабжение стоит 39,42 грн за кубометр, а водоотвод еще 14,24 грн, то есть вместе почти 54 грн за кубометр. Для сравнения:

в Киеве ("Киевводоканал") суммарный тариф составляет 30,71 грн за воду и 22,45 грн за стоки – вместе 53,16 грн;

в Дрогобыче – 49,97 грн за водоснабжение и 19,94 грн за водоотвод, что почти 70 грн суммарно;

в Умани – 50,53 грн + 44,18 грн, то есть более 94 грн за кубометр, что является одним из самых высоких показателей;

в Тернополе – 35,90 грн за воду и 31,07 грн за стоки, вместе 66,97 грн;

во Львове значительно ниже – 25,27 грн + 14,22 грн, то есть 39,49 грн;

в Хмельницком только 23,98 грн за воду и 24,09 грн за водоотвод, всего 48,07 грн.

То есть даже между соседними городами разница может достигать десятков гривен за один кубометр. Один из главных факторов – источник водоснабжения.

Одни водоканалы получают воду из поверхностных источников – рек, озер или водохранилищ. Так работают, например, многие крупные города, где воду нужно очищать специальными реагентами, но не приходится тратить много электроэнергии на ее подъем.

Другие города, например Тернополь, пользуются подземными скважинами. Там воду нужно поднимать с глубины 30-50 метров, а затем с помощью насосов подавать в каждый район города. Это означает значительно более высокие затраты на электроэнергию, а следовательно дороже тариф.

На цену воды влияет даже то, насколько ровный или холмистый город. В некоторых населенных пунктах вода может двигаться самотеком, что существенно экономит электроэнергию, то же касается и сточных вод.

Но в городах с перепадами высот приходится использовать дополнительные насосные станции. Например, в Тернополе перепад высот достигает 70 метров, а для перекачки стоков работают восемь канализационных насосных станций. Все это закладывается в тариф.

В частности, чем меньше город – тем дороже может быть вода. На первый взгляд это кажется нелогичным, но водоканал имеет постоянные расходы независимо от количества потребителей:

зарплаты работникам;

обслуживание техники;

налоги;

ремонт сетей;

транспортные расходы.

В крупных городах эти расходы распределяются на сотни тысяч абонентов, а в меньших на значительно меньшее количество людей. Поэтому каждый житель фактически платит большую долю этих постоянных расходов. Именно поэтому в небольших городах, таких как Умань или Дрогобыч, тарифы часто выше, чем в крупных областных центрах.

Еще одна причина высоких тарифов – необходимость обновления старой инфраструктуры. Во многих украинских водоканалах трубы, насосы и очистные сооружения работают уже 40–50 лет. Если предприятие вкладывает средства в модернизацию, это временно повышает тариф, но позволяет избегать аварий, прорывов и перебоев с водой.

Там, где инвестиции откладывают, тариф может быть ниже, но это часто означает больший риск аварийных отключений и ухудшения качества услуг. Несмотря на разницу между регионами, правительство пока заявляет о сохранении действующих тарифов для населения, поэтому нового общего повышения в мае 2026 года не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в правительстве предупреждают о высокой вероятности атак России на системы водоснабжения и призывают украинцев подготовить базовые запасы воды – 10-15 литров на человека в сутки. Несмотря на усиление защиты инфраструктуры, гражданам советуют быть готовыми к возможным перебоям, но не паниковать.

