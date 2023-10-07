Почему некоторым украинцам приходится платить больше за газ: в "Нафтогазе" дали ответ

В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы. Дело в том, что расчет суммы к оплате за доставку производится на основе данных от облгаза, которые ему обязаны передавать потребители.

Если информация об объемах потребленного газа не поступает – облгаз самостоятельно подводит расчеты. Об этом говорится в объяснении НАК "Нафтогаза Украины".

В компании отмечают: в случае, если показания счетчика не были переданы или переданы не в обязательный срок, расчет суммы к оплате за поставку газа осуществляется расчетным способом, то есть объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Итак, цифры отличаются от фактических, объясняется компанией.

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При этом каждый потребитель может самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа. Для этого объем потребления голубого топлива в прошлом году нужно умножить на тариф на распределение газа. Получившуюся сумму следует разделить на 12 и получится размер ежемесячного платежа.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября по новым правилам будут рассчитывать платежи за транспортировку газа. Минимальная стоимость доставки газа снизится, однако новация коснется не всех.

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