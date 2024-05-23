По всей Украине ввели отключения света: энергетики объявили график на 24 мая
В Украине 24 мая графики отключений электроэнергии продолжат дейстовать круглосуточно. Так, ограничения на потребление тока вводятся по всей Украине с 00:00 до 24:00, причем как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Объекты критической инфраструктуры отключать не будут.
Об этом заявили в "Укрэнерго". "Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00... Причина – дождливая погода и облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет налицо дефицит электроэнергии", – говорится в сообщении.
Отключения могут применяться в любом регионе при превышении лимитов потребления, которые "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).
Соответственно, если во время действия плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго (например, ДТЭК) указывают разные часы применения графиков для украинцев, данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.
Ведь, к примеру, если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии происходят круглосуточно из-за специфики генерации: днем больше энергии производят солнечные электростанции и выше импорт, тогда как ночью эти источники практически отсутствуют. Прогноз погоды также влияет на стабильность снабжения электроэнергией.
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