Отключения света в Украине продолжатся: известны графики на 17 мая

В Украине графики почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей будут применяться также 17 мая. ГПО запланированы по всей стране с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook вечером 16 мая.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в конкретном регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", – подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами.

Как писал OBOZ.UA, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. Сложная ситуация в энергосистеме будет сохраняться, по меньшей мере, до августа-сентября.

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