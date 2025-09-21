Украинцам назвали тариф на газ с 1 октября: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

В октябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный".

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Тариф будет действовать по крайней мере до 30 апреля 2026 года .

. Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предполагает тарифный план "Фиксированный", – говорится в сообщении.

Что будет с тарифами на воду

В то же время, в экспертной среде считают, что в Украине назрело повышение тарифов на воду. Ведь, утверждается, в той ситуации, в которой водоканалы находятся сейчас, другого варианта нет.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что в настоящее время водоканалы работают в убыточном режиме. В частности, по словам заместителя генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала" Дмитрия Новицкого, тарифы покрывают около 60-70% расходов предприятий.

Такое значительное недофинансирование, по его словам, приводит к ряду проблем. В частности, таких:

Недостаток средств на проведение ремонтных работ и обновление оборудования.

Рост аварийности.

Вырасти же расценки, отмечается, могут достаточно существенно – с нынешних около 30 грн/кубометр (вместе за водоснабжение и водоотведение) до около 150 грн. А в отдельных городах и до всех 200 грн.

Вролчем, пока что решения о повышении тарифа на воду нет, во всяком случае публичного. А маркером того, что цены на воду собрались повышать, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру одобрения (новых тарифов. – Ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некоторым потребителям газа больше не будут начислять платежи за доставку – это касается владельцев разрушенного или поврежденного жилья. Для этого нужно подать заявление с паспортом, кодом и актом обследования жилья через Центр обслуживания клиентов.

